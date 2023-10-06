Глава парламента Сербии: Уверен, что Азербайджан создаст лучшие условия для армянских жителей Карабаха

Уверен, что Азербайджан создаст самые лучшие условия для проживающих в Карабахе армянских жителей.

Уверен, что Азербайджан создаст самые лучшие условия для проживающих в Карабахе армянских жителей.

Как сообщает Report, об этом председатель Национальной ассамблеи Сербии Владимир Орлич заявил на встрече со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой в Баку.

Спикер Сербии выразил благодарность Азербайджану за поддержку территориальной целостности его страны и подчеркнул, что Сербия всегда поддерживала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Владимир Орлич с уверенностью заявил, что Азербайджан создаст лучшие условия для лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе. Он подчеркнул, что двойные стандарты, существующие в настоящее время в мире, приводят к распространению ложной информации.