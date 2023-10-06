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Глава парламента Сербии: Уверен, что Азербайджан создаст лучшие условия для армянских жителей Карабаха

Глава парламента Сербии: Уверен, что Азербайджан создаст лучшие условия для армянских жителей Карабаха Уверен, что Азербайджан создаст самые лучшие условия для проживающих в Карабахе армянских жителей.
Внешняя политика
6 октября 2023 г. 18:10
Глава парламента Сербии: Уверен, что Азербайджан создаст лучшие условия для армянских жителей Карабаха

Уверен, что Азербайджан создаст самые лучшие условия для проживающих в Карабахе армянских жителей.

Как сообщает Report, об этом председатель Национальной ассамблеи Сербии Владимир Орлич заявил на встрече со спикером Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой в Баку.

Спикер Сербии выразил благодарность Азербайджану за поддержку территориальной целостности его страны и подчеркнул, что Сербия всегда поддерживала территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Владимир Орлич с уверенностью заявил, что Азербайджан создаст лучшие условия для лиц армянского происхождения, проживающих в Карабахском регионе. Он подчеркнул, что двойные стандарты, существующие в настоящее время в мире, приводят к распространению ложной информации.

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Версия на азербайджанском языке Serbiya parlamentinin sədri: "Əminəm ki, Azərbaycan Qarabağda yaşayan erməniəsilli şəxslər üçün ən yaxşı şəraiti yaradacaq"

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