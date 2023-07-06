Глава парламента Новой Каледонии: Пришло время, чтобы сказать "нет" колониализму

Слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева являются важной поддержкой для канакского народа в вопросе обретения независимости.

Слова президента Азербайджана Ильхама Алиева являются важной поддержкой для народа канаки в вопросе обретения независимости.

Об этом Report заявил председатель парламента Новой Каледонии Рок Вамитан.

Он отметил, что Новой Каледонии необходимо восстановить свою независимость.

"Я благодарю главу Азербайджанского государства за его заявление о колониализме на заседании Движения неприсоединения. Народ канаки находится под колониальным правлением более 160 лет, и это необходимо остановить. Пришло время, чтобы сказать "нет" колониализму".