О нас

Глава парламента Новой Каледонии: Пришло время, чтобы сказать "нет" колониализму

Глава парламента Новой Каледонии: Пришло время, чтобы сказать "нет" колониализму Слова Президента Азербайджана Ильхама Алиева являются важной поддержкой для канакского народа в вопросе обретения независимости.
Внешняя политика
6 июля 2023 г. 13:05
Глава парламента Новой Каледонии: Пришло время, чтобы сказать нет колониализму

Слова президента Азербайджана Ильхама Алиева являются важной поддержкой для народа канаки в вопросе обретения независимости.

Об этом Report заявил председатель парламента Новой Каледонии Рок Вамитан.

Он отметил, что Новой Каледонии необходимо восстановить свою независимость.

"Я благодарю главу Азербайджанского государства за его заявление о колониализме на заседании Движения неприсоединения. Народ канаки находится под колониальным правлением более 160 лет, и это необходимо остановить. Пришло время, чтобы сказать "нет" колониализму".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Parlament sədri: "Yeni Kaledoniyanın müstəqilliyini bərpa etməsinin zamanı yetişib"

Самое читаемое

ООН ожидает расследования убийства подростка полицией во Франции
ООН ожидает расследования убийства подростка полицией во Франции
29 июня 2023 г. 23:26
Падение цен на жилье в Великобритании в июне стало максимальным с 2009 года
Падение цен на жилье в Великобритании в июне стало максимальным с 2009 года
30 июня 2023 г. 11:32
В Украине погиб американский доброволец
В Украине погиб американский доброволец
3 июля 2023 г. 03:17
Сборная Азербайджана по баскетболу впервые выступит на отборочном этапе чемпионата мира
Сборная Азербайджана по баскетболу впервые выступит на отборочном этапе чемпионата мира
3 июля 2023 г. 18:43
Глава Военного комитета НАТО: В ходе контрнаступления Киев не получит истребители
Глава Военного комитета НАТО: В ходе контрнаступления Киев не получит истребители
4 июля 2023 г. 12:20
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ страной спонсором терроризма
Парламентская ассамблея ОБСЕ признала РФ страной спонсором терроризма
4 июля 2023 г. 22:43
Азербайджанские гимнасты отправились на турнир в Италию
Азербайджанские гимнасты отправились на турнир в Италию
5 июля 2023 г. 15:20
Министр: Мы верим в восстановление связей высокого уровня между Ираном и Азербайджаном
Министр: Мы верим в восстановление связей высокого уровня между Ираном и Азербайджаном
5 июля 2023 г. 17:39
Короля Великобритании Карла III короновали во второй раз
Короля Великобритании Карла III короновали во второй раз
5 июля 2023 г. 22:52
Азербайджан резко увеличил закупку говядины с основного рынка поставок
Азербайджан резко увеличил закупку говядины с основного рынка поставок
6 июля 2023 г. 11:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi