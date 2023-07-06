О нас

Глава парламента Новой Каледонии: Франция представляет себя демократической республикой, но это просто фасад

Глава парламента Новой Каледонии: Франция представляет себя демократической республикой, но это просто фасад "Франция называет себя демократической республикой единства, равенства и братства, но это просто фасад, который на самом деле является полный ложью".
Внешняя политика
6 июля 2023 г. 09:37
Глава парламента Новой Каледонии: Франция представляет себя демократической республикой, но это просто фасад

"Франция называет себя демократической республикой единства, равенства и братства, но это просто фасад, который на самом деле является полный ложью".

Как сообщает Report, об этом председатель парламента Новой Каледонии Рок Вамитан заявил на мероприятии "На пути к полной ликвидации колониализма", организованном в Баку Центром анализа международных отношений в рамках министерской встречей Координационного бюро Движения неприсоединения.

Он отметил, что более 170 лет Новая Калидония оккупирована Францией.

По его словам, история его страны начерчена кровью и призвал заставить Францию нести ответственность за свои действия.

"Участвуя сегодня в мероприятии в Баку, мы призываем не повторять эту кровавую колониальную историю. Политика колонизации должна быть прекращена", - подчеркнул председатель парламента Новой Каледонии.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Rock Wamytan: France is always disguised as democratic country
Версия на азербайджанском языке Rok Vamitan: “Fransa özünü demokratiya ölkəsi kimi təqdim edir, lakin bu, görüntüdür”

Самое важное

СМИ Турции широко осветили выступление Президента Ильхама Алиева на министерской встрече ДН
СМИ Турции широко осветили выступление Президента Ильхама Алиева на министерской встрече ДН
6 июля 2023 г. 00:47
Президент принял участие в заседании министров координационного бюро Движения неприсоединения
ФотоПрезидент принял участие в заседании министров координационного бюро Движения неприсоединения
5 июля 2023 г. 13:28
Президент Азербайджана: Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу вдоль границы с Нахчываном
Президент Азербайджана: Армения продолжает устраивать трансграничную экологическую катастрофу вдоль границы с Нахчываном
5 июля 2023 г. 10:48
Президент Ильхам Алиев: Перед Азербайджаном сегодня стоит ряд очень больших вызовов
Президент Ильхам Алиев: Перед Азербайджаном сегодня стоит ряд очень больших вызовов
5 июля 2023 г. 10:47
Президент Ильхам Алиев о подростке, убитом французской полицией
Президент Ильхам Алиев о подростке, убитом французской полицией
5 июля 2023 г. 10:40
Президент Ильхам Алиев: Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана
Президент Ильхам Алиев: Франция поддерживает армянский сепаратизм в Карабахском регионе Азербайджана
5 июля 2023 г. 10:32
Вырезая на деревьях надписи, обрывая ветки, мы причиняем вред себе - МНЕНИЕ
Вырезая на деревьях надписи, обрывая ветки, мы причиняем вред себе - МНЕНИЕ
4 июля 2023 г. 14:54
Президент: Высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений
Президент: Высоко оцениваем усилия США в деле нормализации армяно-азербайджанских отношений
4 июля 2023 г. 12:05
Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и США поднялись на уровень стратегического партнерства
Ильхам Алиев: Отношения между Азербайджаном и США поднялись на уровень стратегического партнерства
4 июля 2023 г. 11:56
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
Президент Ильхам Алиев поздравил Джозефа Байдена
4 июля 2023 г. 11:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi