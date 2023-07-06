Глава парламента Новой Каледонии: Франция представляет себя демократической республикой, но это просто фасад

"Франция называет себя демократической республикой единства, равенства и братства, но это просто фасад, который на самом деле является полный ложью".
Как сообщает Report, об этом председатель парламента Новой Каледонии Рок Вамитан заявил на мероприятии "На пути к полной ликвидации колониализма", организованном в Баку Центром анализа международных отношений в рамках министерской встречей Координационного бюро Движения неприсоединения.
Он отметил, что более 170 лет Новая Калидония оккупирована Францией.
По его словам, история его страны начерчена кровью и призвал заставить Францию нести ответственность за свои действия.
"Участвуя сегодня в мероприятии в Баку, мы призываем не повторять эту кровавую колониальную историю. Политика колонизации должна быть прекращена", - подчеркнул председатель парламента Новой Каледонии.