Глава парламента Новой Каледонии: Франция представляет себя демократической республикой, но это просто фасад

"Франция называет себя демократической республикой единства, равенства и братства, но это просто фасад, который на самом деле является полный ложью".

"Франция называет себя демократической республикой единства, равенства и братства, но это просто фасад, который на самом деле является полный ложью".

Как сообщает Report, об этом председатель парламента Новой Каледонии Рок Вамитан заявил на мероприятии "На пути к полной ликвидации колониализма", организованном в Баку Центром анализа международных отношений в рамках министерской встречей Координационного бюро Движения неприсоединения.

Он отметил, что более 170 лет Новая Калидония оккупирована Францией.

По его словам, история его страны начерчена кровью и призвал заставить Францию нести ответственность за свои действия.

"Участвуя сегодня в мероприятии в Баку, мы призываем не повторять эту кровавую колониальную историю. Политика колонизации должна быть прекращена", - подчеркнул председатель парламента Новой Каледонии.