Председатель парламента: Нельзя проявлять терпимость к героизации Гарегина Нжде

Сахиба Гафарова https://report.az/storage/news/5b1f63a581b0799bbeb3ca08d5f2e5c9/c88d0042-16b5-456b-a924-5375f55767cc_292.jpg

Наряду с искажением истории идет также процесс героизации фашизма и его пособников. Не может не тревожить тот факт, что, например, в Республике Армения был воздвигнут памятник нацисту Гарегину Нжде как национальному герою. Как сообщает российское бюро Report, об этом на парламентской онлайн-конференции высокого уровня, посвящённой 75-летию Великой Победы заявила председатель Милли Меджлиса Азербайджана Сахиба Гафарова.

"К сожалению, в последнее время мы являемся свидетелями того, что некоторые силы пытаются отрицать роль Советского Союза в разгроме Гитлеровских войск во время Второй мировой войны. Это неприемлемо и недопустимо. Я глубоко уверена, что мировая общественность должна быть непреклонна в отстаивании истины", - сказала она.

По словам С. Гафаровой, усиление неофашистских тенденций в мире вызывает справедливую озабоченность: "Казалось, что с фашистской идеологией уже покончено и впредь это никогда не повторится. Но, к сожалению, мы видим, что наряду с искажением истории идет также процесс героизации фашизма и его пособников. Не может не тревожить тот факт, что, например, в Республике Армения был воздвигнут памятник нацисту Гарегину Нжде как национальному герою. Мы считаем, что нельзя проявлять терпимость к подобным явлениям, так как фашизм осужден всем человечеством".

Председатель Милли Меджлиса также рассказала о вкладе Азербайджана в победу в Великой Отечественной войне: "В эти дни вся наша страна отмечает знаменательную и важнейшую для всех нас историческую дату – День победы. И мы с благодарностью и любовью вспоминаем всех тех, кто отдал свои жизни за свободу своей страны. Вклад моей страны, Азербайджана, в этой победе трудно переоценить. Азербайджан, по праву считавшийся главным поставщиком топлива в СССР, превратился в один из мощнейших арсеналов Красной Армии. В годы войны Азербайджан поставил фронту 75 млн тонн нефти, что сыграло большую роль в достижении великой победы. Особую роль в разгроме немецких полчищ сыграли азербайджанские освободительные дивизии. Более 130 представителей Азербайджана были удостоены звания "Герой Советского Союза"".

Отметим, что 7 мая в Международном информационном агентстве «Россия сегодня» прошла парламентская онлайн-конференция высокого уровня, посвящённая 75-летию Великой Победы с участием Председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко. К участию в видеомосте были приглашены руководители и представители парламентов стран СНГ, государств Центральной и Восточной Европы, депутаты Европарламента, видные политические и общественные деятели.