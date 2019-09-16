Глава Постоянного комитета парламента Китая посетит Азербайджан

Председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Ли Чжаньшу посетит с официальным визитом Азербайджан, Казахстан и Россию с 19 по 28 сентября, сообщает Report со ссылкой на "Синьхуа".

Ли Чжаньшу совершит визит по приглашению председателя Милли Меджлиса Азербайджана Октая Асадова, председателя Сената парламента Казахстана Дариги Назарбаевой, спикера Мажилиса парламента Казахстана Нурлана Нигматулина и председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

"В ходе своего визита Ли Чжаньшу примет участие в 4-ом совещании спикеров парламентов стран Евразии в Казахстане и 5-ом заседании Китайско-российской межпарламентской комиссии по сотрудничеству в России", - говорится в сообщении.