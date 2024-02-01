Глава парламента Чехии: Нынешний визит поможет укрепить сотрудничество с Азербайджаном

Цель нынешнего визита - укрепить отношения между Азербайджаном и Чехией.

Цель нынешнего визита - укрепить отношения между Азербайджаном и Чехией.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявила Председатель Палаты депутатов чешского парламента Маркета Пекарова Адамова в Баку.

"Я уверена, у наших стран есть много общего не только в экономическом плане. Меня сопровождают мои коллеги-парламентарии, но также в состав делегации входят и представители бизнеса и университетов. Мы ищем новые сферы для сотрудничества, и я уверена, что этот визит поможет укрепить наши связи", - сказала она.

Председатель Палаты депутатов Чехии подчеркнула, что впервые находится в Азербайджане с официальным визитом и впечатлена красотой города Баку.