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Глава парламента Чехии: Нынешний визит поможет укрепить сотрудничество с Азербайджаном

Глава парламента Чехии: Нынешний визит поможет укрепить сотрудничество с Азербайджаном Цель нынешнего визита - укрепить отношения между Азербайджаном и Чехией.
Внешняя политика
1 февраля 2024 г. 17:12
Глава парламента Чехии: Нынешний визит поможет укрепить сотрудничество с Азербайджаном

Цель нынешнего визита - укрепить отношения между Азербайджаном и Чехией.

Об этом, отвечая на вопрос Report, заявила Председатель Палаты депутатов чешского парламента Маркета Пекарова Адамова в Баку.

"Я уверена, у наших стран есть много общего не только в экономическом плане. Меня сопровождают мои коллеги-парламентарии, но также в состав делегации входят и представители бизнеса и университетов. Мы ищем новые сферы для сотрудничества, и я уверена, что этот визит поможет укрепить наши связи", - сказала она.

Председатель Палаты депутатов Чехии подчеркнула, что впервые находится в Азербайджане с официальным визитом и впечатлена красотой города Баку.

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