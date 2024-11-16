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Глава Палаты представителей Таджикистана находится с визитом в Азербайджане

Глава Палаты представителей Таджикистана находится с визитом в Азербайджане Председатель Палаты представителей Высшего собрания Таджикистана Махмадтоир Зокирзода 16 ноября прибыл в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
Внешняя политика
16 ноября 2024 г. 05:23
Глава Палаты представителей Таджикистана находится с визитом в Азербайджане

Председатель Палаты представителей Высшего собрания Таджикистана Махмадтоир Зокирзода 16 ноября прибыл в Азербайджанскую Республику для участия в 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).

Как сообщает Report, в Международном аэропорту Гейдар Алиев гостя встретили депутат Милли Меджлиса Айдын Мирзазаде и другие официальные лица.

Отметим, что в рамках COP29 16-17 ноября в Баку пройдет Парламентская встреча, организованная совместно Межпарламентским союзом и Милли Меджлисом. Ожидается участие 92 делегаций из 66 стран и международных организаций, в том числе около 330 участников, среди которых 12 спикеров и вице-спикеров, а также 167 членов парламентов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTacikistan Ali Məclisinin Nümayəndələr Palatasının sədri Azərbaycanda səfərdədir

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