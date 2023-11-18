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Глава ПА ОБСЕ: Есть возможность для подписания мирного соглашения между Ереваном и Баку

Глава ПА ОБСЕ: Есть возможность для подписания мирного соглашения между Ереваном и Баку Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ поддерживает Баку и Ереван в продолжении переговоров по нормализации, и считает, что имеется возможность для подписания мирного соглашения.
Внешняя политика
18 ноября 2023 г. 15:41
Глава ПА ОБСЕ: Есть возможность для подписания мирного соглашения между Ереваном и Баку

Парламентская ассамблея (ПА) ОБСЕ поддерживает Баку и Ереван в продолжении переговоров по нормализации, и считает, что имеется возможность для подписания мирного соглашения.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила председатель ПА ОБСЕ Пиа Каума.

"Мы как организация поощряем продолжение переговоров сторон и поиск новых возможностей достижения соглашения. Поскольку этот регион очень важен, в том числе с точки зрения экономики, есть масса возможностей, но необходимы мир и безопасность", - сказала она.

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Версия на азербайджанском языке ATƏT PA rəhbəri: “İrəvanla Bakı arasında sülh sazişi imzalamaq üçün imkan var”

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