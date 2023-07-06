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Глава организации: Выступление президента Азербайджана вдохновило нас бороться дальше

Глава организации: Выступление президента Азербайджана вдохновило нас бороться дальше Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку вдохновило нас бороться дальше с проблемой колониализма.
Внешняя политика
6 июля 2023 г. 11:34
Глава организации: Выступление президента Азербайджана вдохновило нас бороться дальше

Выступление президента Азербайджана Ильхама Алиева на открытии министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку вдохновило нас бороться дальше с проблемой колониализма.

Как передает Report, об этом руководитель организации "Африка Мундус" (Франция) Эммануэль Арго заявил на мероприятии "На пути к полной ликвидации колониализма", организованном в Баку Центром анализа международных отношений в рамках министерской встречей Координационного бюро Движения неприсоединения.

Он отметил, что очень благодарен главе государства за его выступление.

"Я был очень удивлен, никогда не бы не подумал, что услышу такое выступление", - сказал он.

Эммануэль Арго поблагодарил за создание подобной платформы, в рамках которой можно свободно выразить свою позицию, поскольку западные СМИ не открыты к таким темам.

5 июля в Бакинском конгресс-центре открылась министерская встреча Координационного бюро Движения неприсоединения на тему "Движение неприсоединения: едины и непоколебимы в противостоянии возникающим вызовам". Президент Азербайджана, председатель Движения неприсоединения Ильхам Алиев выступил на встрече.

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Версия на английском языке Head of organization: Speech by Azerbaijani president inspired us to fight further

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