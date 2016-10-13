Глава офиса Совета Европы: Азербайджан мог бы стать мостом между ЕС и ОИС

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ В Баку состоялась презентация среднесрочного доклада по проектам, предусмотренным для стран Восточного Партнерства, в частности, для Азербайджана.

Как сообщает Report, выступившая на мероприятии руководитель офиса Совета Европы в Баку Драгана Филипович предоставила подробную информацию о программе и проектах. Она поблагодарила всех партнеров, как со стороны Совета Европы, так и со стороны Азербайджана, за поддержку этим проектам.

Отметив, важность Азербайджана, Д.Филипович добавила, что Азербайджан мог бы стать не только мостом между Европой и Азией, но также и между Евросоюзом и Организацией Исламского Сотрудничества.

В свою очередь, глава представительства Евросоюза в Баку Малена Мард отметила, что партнерство между ЕС и Азербайджаном на хорошем уровне. Она отметила, что в рамках проектов стороны поделятся своим опытом в различных сферах, предусмотренных в них.

Руководитель отдела региональных программ в странах Восточного Партнерства ЕС Вассилис Марагос отметил важность этих проектов, в которых Совет Европы и Евросоюз объединяют свои силы. Он выразил надежду, что результаты этих проектов будут успешными: "Мы ожидаем конкретных результатов, дальнейшего сотрудничества. Также надеюсь, что в ближайшее время будет дан мандат на проведение переговоров между ЕС и Азербайджаном по стратегическому партнерству".

Национальный координатор проектов в Азербайджане, представитель МИД Агиль Гюняшов отметил, что программа охватывает важные для страны сферы. По его словам, Азербайджан прилагает определенные шаги для достижения важных результатов в сферах, предусмотренных в программе. Он выразил надежду, что по окончании проектов будут представлены конкретные предложения.

Координатор программного сотрудничества Совета Европы Аркадий Сытин отметил, что Азербайджан активно участвует в региональных проектах. Он также поблагодарил всех участвующих сторон за поддержку проектам.

Отметим, что в основная цель 4 программ в рамках программного сотрудничества в Азербайджане на 2015-2017 гг. - расширение свободы СМИ и свободы выражения, укрепление возможностей по предотвращению коррупции и т.д.

Стоимость проекта - 4,7 млн. долларов, он финансируется Советом Европы и Евросоюзом.