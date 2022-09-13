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Глава офиса президента: Украина однозначно нацелена на членство в НАТО

Глава офиса президента: Украина однозначно нацелена на членство в НАТО "Украина однозначно нацелена на членство в НАТО, и она достигнет своей цели. Это закреплено в нашей Конституции и останется неизменным".
Внешняя политика
13 сентября 2022 г. 20:00
Глава офиса президента: Украина однозначно нацелена на членство в НАТО

"Украина однозначно нацелена на членство в НАТО, и она достигнет своей цели. Это закреплено в нашей Конституции и останется неизменным".

Как передает восточноевропейское бюро Report, об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на пресс-конференции во время представления рекомендаций гарантий безопасности страны.

"Документ, который мы сегодня представили по этому поводу, надеюсь, изменит существовавшие до сих пор противоречивые мнения стран-членов НАТО. Украина станет сильнее, став членом НАТО. В документе отражены такие нюансы, которые не позволят каким-либо санкциям помешать ратификации членства Украины в альянсе. Мы и без того знаем, что в случае необходимости НАТО не вмешивается без проведения совместных консультаций стран-членов", - добавил А.Ермак.

Отметим, что в первые месяцы войны в Украине президент Владимир Зеленский заявил, что вступление страны в альянс больше не является приоритетом.

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Версия на азербайджанском языке Ukrayna Prezident Ofisinin rəhbəri: "NATO-ya üzvlük məqsədi birmənalıdır"

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