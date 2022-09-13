Глава офиса президента: Украина однозначно нацелена на членство в НАТО

"Украина однозначно нацелена на членство в НАТО, и она достигнет своей цели. Это закреплено в нашей Конституции и останется неизменным".
Как передает восточноевропейское бюро
"Документ, который мы сегодня представили по этому поводу, надеюсь, изменит существовавшие до сих пор противоречивые мнения стран-членов НАТО. Украина станет сильнее, став членом НАТО. В документе отражены такие нюансы, которые не позволят каким-либо санкциям помешать ратификации членства Украины в альянсе. Мы и без того знаем, что в случае необходимости НАТО не вмешивается без проведения совместных консультаций стран-членов", - добавил А.Ермак.
Отметим, что в первые месяцы войны в Украине президент Владимир Зеленский заявил, что вступление страны в альянс больше не является приоритетом.