Глава офиса президента: Украина однозначно нацелена на членство в НАТО

"Украина однозначно нацелена на членство в НАТО, и она достигнет своей цели. Это закреплено в нашей Конституции и останется неизменным".

"Украина однозначно нацелена на членство в НАТО, и она достигнет своей цели. Это закреплено в нашей Конституции и останется неизменным".

Как передает восточноевропейское бюро Report , об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак на пресс-конференции во время представления рекомендаций гарантий безопасности страны.

"Документ, который мы сегодня представили по этому поводу, надеюсь, изменит существовавшие до сих пор противоречивые мнения стран-членов НАТО. Украина станет сильнее, став членом НАТО. В документе отражены такие нюансы, которые не позволят каким-либо санкциям помешать ратификации членства Украины в альянсе. Мы и без того знаем, что в случае необходимости НАТО не вмешивается без проведения совместных консультаций стран-членов", - добавил А.Ермак.

Отметим, что в первые месяцы войны в Украине президент Владимир Зеленский заявил, что вступление страны в альянс больше не является приоритетом.