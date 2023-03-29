Глава офиса ООН в Азербайджане принимает участие на Региональном форуме ЕЭК ООН

Глава офиса ООН в Азербайджане Владанка Андреева принимает участие на Региональном форуме Еворопейской Экономической Комиссии (ЕЭК) ООН по устойчивому развитию.

Глава офиса ООН в Азербайджане Владанка Андреева принимает участие на Региональном форуме Еворопейской Экономической Комиссии (ЕЭК) ООН по устойчивому развитию.

Как передает Report, об этом она написала в Twitter.

"Сегодня я представляю представительство ООН в Азербайджане на Региональном форуме ЕЭК ООН по устойчивому развитию. На полпути к 2030 году Региональный форум ЕЭК ООН предоставляет уникальную платформу для ускорения преобразований для достижения цели в области устойчивого развития (ЦУР)",- написала она.