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Глава офиса ООН в Азербайджане принимает участие на Региональном форуме ЕЭК ООН

Глава офиса ООН в Азербайджане принимает участие на Региональном форуме ЕЭК ООН Глава офиса ООН в Азербайджане Владанка Андреева принимает участие на Региональном форуме Еворопейской Экономической Комиссии (ЕЭК) ООН по устойчивому развитию.
Внешняя политика
29 марта 2023 г. 14:23
Глава офиса ООН в Азербайджане принимает участие на Региональном форуме ЕЭК ООН

Глава офиса ООН в Азербайджане Владанка Андреева принимает участие на Региональном форуме Еворопейской Экономической Комиссии (ЕЭК) ООН по устойчивому развитию.

Как передает Report, об этом она написала в Twitter.

"Сегодня я представляю представительство ООН в Азербайджане на Региональном форуме ЕЭК ООН по устойчивому развитию. На полпути к 2030 году Региональный форум ЕЭК ООН предоставляет уникальную платформу для ускорения преобразований для достижения цели в области устойчивого развития (ЦУР)",- написала она.

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Версия на английском языке ФотоHead of UN office in Azerbaijan attending UNECE Regional Forum

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