Глава Общественного объединения: Призываем международные организации посодействовать в выяснении судеб соотечественников

Семьи пропавших без вести в ходе первой Карабахской войны азербайджанцев призывают международное сообщество посодействовать в том, чтобы Армения передала азербайджанской стороне информацию об их судьбах.

Семьи пропавших без вести в ходе первой Карабахской войны азербайджанцев призывают международное сообщество посодействовать в том, чтобы Армения передала азербайджанской стороне информацию об их судьбах.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом сообщила председатель Общественного объединения "Семьи пропавших без вести в Карабахе" Кёнуль Бейбутова, посетившая обнаруженное в Шуше массовое захоронение.

Бейбутова напомнила, что в ходе первой Карабахской войны около 4 тыс. азербайджанских граждан пропали без вести.

"От имени членов семей пропавших без вести соотечественников призываем мировые державы и международные организации посодействовать в том, чтобы Армения передала азербайджанской стороне информацию об их судьбах", - сказала она.

Бейбутова заявила, что общественное объединение обратилось в ООН в связи с 30 августа – Международным днем пропавших без вести.

"Хотим, чтобы наш голос услышали во всем мире", - сказала Бейбутова.

Отметим, что сегодня организована поездка в Шушу для членов семей лиц, пропавших без вести во время первой Карабахской войны.