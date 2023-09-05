Глава Общественного объединения: Призываем международные организации посодействовать в выяснении судеб соотечественников

Семьи пропавших без вести в ходе первой Карабахской войны азербайджанцев призывают международное сообщество посодействовать в том, чтобы Армения передала азербайджанской стороне информацию об их судьбах.
Как сообщает карабахское бюро Report, об этом сообщила председатель Общественного объединения "Семьи пропавших без вести в Карабахе" Кёнуль Бейбутова, посетившая обнаруженное в Шуше массовое захоронение.
Бейбутова напомнила, что в ходе первой Карабахской войны около 4 тыс. азербайджанских граждан пропали без вести.
"От имени членов семей пропавших без вести соотечественников призываем мировые державы и международные организации посодействовать в том, чтобы Армения передала азербайджанской стороне информацию об их судьбах", - сказала она.
Бейбутова заявила, что общественное объединение обратилось в ООН в связи с 30 августа – Международным днем пропавших без вести.
"Хотим, чтобы наш голос услышали во всем мире", - сказала Бейбутова.
Отметим, что сегодня организована поездка в Шушу для членов семей лиц, пропавших без вести во время первой Карабахской войны.