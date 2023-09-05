О нас

Глава Общественного объединения: Призываем международные организации посодействовать в выяснении судеб соотечественников

Глава Общественного объединения: Призываем международные организации посодействовать в выяснении судеб соотечественников Семьи пропавших без вести в ходе первой Карабахской войны азербайджанцев призывают международное сообщество посодействовать в том, чтобы Армения передала азербайджанской стороне информацию об их судьбах.
Внешняя политика
5 сентября 2023 г. 17:20
Глава Общественного объединения: Призываем международные организации посодействовать в выяснении судеб соотечественников

Семьи пропавших без вести в ходе первой Карабахской войны азербайджанцев призывают международное сообщество посодействовать в том, чтобы Армения передала азербайджанской стороне информацию об их судьбах.

Как сообщает карабахское бюро Report, об этом сообщила председатель Общественного объединения "Семьи пропавших без вести в Карабахе" Кёнуль Бейбутова, посетившая обнаруженное в Шуше массовое захоронение.

Бейбутова напомнила, что в ходе первой Карабахской войны около 4 тыс. азербайджанских граждан пропали без вести.

"От имени членов семей пропавших без вести соотечественников призываем мировые державы и международные организации посодействовать в том, чтобы Армения передала азербайджанской стороне информацию об их судьбах", - сказала она.

Бейбутова заявила, что общественное объединение обратилось в ООН в связи с 30 августа – Международным днем пропавших без вести.

"Хотим, чтобы наш голос услышали во всем мире", - сказала Бейбутова.

Отметим, что сегодня организована поездка в Шушу для членов семей лиц, пропавших без вести во время первой Карабахской войны.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Birlik sədri: "Beynəlxalq təşkilatlara səslənirik, Ermənistan itkinlərimiz barədə məlumat versin"

Самое читаемое

ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
ООН раскритиковала Францию за запрет ношения абайи в школах
29 августа 2023 г. 19:10
На проспекте Гара Гараева в Баку снижен скоростной режим
На проспекте Гара Гараева в Баку снижен скоростной режим
31 августа 2023 г. 12:46
МИД Азербайджана поздравил Словакию с Национальным праздником
МИД Азербайджана поздравил Словакию с Национальным праздником
1 сентября 2023 г. 14:42
Дания потребовала сократить персонал российского посольства
Дания потребовала сократить персонал российского посольства
1 сентября 2023 г. 19:28
На ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
ФотоНа ряде улиц и проспектов Баку затруднено движение транспорта - СПИСОК
4 сентября 2023 г. 08:25
Цены на нефть снизились на фоне повышения доллара
Цены на нефть снизились на фоне повышения доллара
5 сентября 2023 г. 16:08
В Бар-Иланском университете откроется центр азербайджанского языка и культуры
В Бар-Иланском университете откроется центр азербайджанского языка и культуры
30 августа 2023 г. 11:55
В Астане открылся центр оборонных технологий
В Астане открылся центр оборонных технологий
31 августа 2023 г. 09:23
Норвегия к концу года закроет свое посольство в Мали
Норвегия к концу года закроет свое посольство в Мали
31 августа 2023 г. 15:32
В Шамкире произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые
В Шамкире произошло тяжелое ДТП, есть погибшие и раненые
31 августа 2023 г. 23:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi