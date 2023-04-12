Глава ОБСЕ: мы нацелены на мирное урегулирование разногласий между Азербайджаном и Арменией

Мы нацелены на мирное, всеобъемлющее и устойчивое урегулирование разногласий между Азербайджаном и Арменией.

Мы нацелены на мирное, всеобъемлющее и устойчивое урегулирование разногласий между Азербайджаном и Арменией.

Как передает Report , об этом написал на своей странице в Twitter действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Буяр Османи.

Напомним, что 11 апреля примерно в 16:20, подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горисского района, подвергли интенсивному огню из разнокалиберного оружия позиции армии Азербайджана в направлении Лачынского района.

При пресечении провокации армянской стороны стали шехидами военнослужащие азербайджанской армии Залов Видади Низами оглу, Гасанов Эльшад Габиль оглу и Тагиев Сабухи Гюндуз оглу.

В ходе ответных мер, предпринятых армией Азербайджана, подразделения Вооруженных сил Армении понесли значительные потери.