Глава ОБСЕ: мы нацелены на мирное урегулирование разногласий между Азербайджаном и Арменией

Мы нацелены на мирное, всеобъемлющее и устойчивое урегулирование разногласий между Азербайджаном и Арменией.
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Напомним, что 11 апреля примерно в 16:20, подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Дыг Горисского района, подвергли интенсивному огню из разнокалиберного оружия позиции армии Азербайджана в направлении Лачынского района.
При пресечении провокации армянской стороны стали шехидами военнослужащие азербайджанской армии Залов Видади Низами оглу, Гасанов Эльшад Габиль оглу и Тагиев Сабухи Гюндуз оглу.
В ходе ответных мер, предпринятых армией Азербайджана, подразделения Вооруженных сил Армении понесли значительные потери.