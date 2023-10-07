Глава Нотариальной палаты Азербайджана сообщил о взаимном упрощении процедуры получения документов в странах ОТГ

Государства-члены Организации тюркских государств (ОТГ) наращивают сотрудничество в нотариальной сфере.

Государства-члены Организации тюркских государств (ОТГ) наращивают сотрудничество в нотариальной сфере.

Как сообщил корреспондентке анкарского бюро Report руководитель Нотариальной палаты Азербайджана Гусейн Мамедов, в странах, являющихся участниками организации, будет упрощен процедурный механизм на основании заверенных в этих государствах документов и осуществлена цифровая интеграция.

"Меморандум о взаимопонимании, подписанный нотариальными органами стран-членов организации турецких государств (ТДТ), будет способствовать повышению эффективности нотариальных операций между государствами", - сказал Г.Мамедов в кулуарах мероприятия по случаю учреждения Нотариального объединения Тюркского мира.

По его словам, документ, подписанный совместно нотариальными ведомствами Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, будет способствовать координации деятельности профильных органов этих государств, а также законодательному регулированию соответствующих вопросов.

Глава Нотариальной палаты Азербайджана также не исключил, что в будущем к процессу подключатся Туркменистан, Венгрия и Турецкая Республика Северного Кипра, обладающие статусом страны-наблюдателя в ОТГ.