Глава Нотариальной палаты Азербайджана сообщил о взаимном упрощении процедуры получения документов в странах ОТГ

Государства-члены Организации тюркских государств (ОТГ) наращивают сотрудничество в нотариальной сфере.
Как сообщил корреспондентке анкарского бюро
"Меморандум о взаимопонимании, подписанный нотариальными органами стран-членов организации турецких государств (ТДТ), будет способствовать повышению эффективности нотариальных операций между государствами", - сказал Г.Мамедов в кулуарах мероприятия по случаю учреждения Нотариального объединения Тюркского мира.
По его словам, документ, подписанный совместно нотариальными ведомствами Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, будет способствовать координации деятельности профильных органов этих государств, а также законодательному регулированию соответствующих вопросов.
Глава Нотариальной палаты Азербайджана также не исключил, что в будущем к процессу подключатся Туркменистан, Венгрия и Турецкая Республика Северного Кипра, обладающие статусом страны-наблюдателя в ОТГ.