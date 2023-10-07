О нас

Глава Нотариальной палаты Азербайджана сообщил о взаимном упрощении процедуры получения документов в странах ОТГ

Глава Нотариальной палаты Азербайджана сообщил о взаимном упрощении процедуры получения документов в странах ОТГ Государства-члены Организации тюркских государств (ОТГ) наращивают сотрудничество в нотариальной сфере.
Внешняя политика
7 октября 2023 г. 00:49
Глава Нотариальной палаты Азербайджана сообщил о взаимном упрощении процедуры получения документов в странах ОТГ

Государства-члены Организации тюркских государств (ОТГ) наращивают сотрудничество в нотариальной сфере.

Как сообщил корреспондентке анкарского бюро Report руководитель Нотариальной палаты Азербайджана Гусейн Мамедов, в странах, являющихся участниками организации, будет упрощен процедурный механизм на основании заверенных в этих государствах документов и осуществлена цифровая интеграция.

"Меморандум о взаимопонимании, подписанный нотариальными органами стран-членов организации турецких государств (ТДТ), будет способствовать повышению эффективности нотариальных операций между государствами", - сказал Г.Мамедов в кулуарах мероприятия по случаю учреждения Нотариального объединения Тюркского мира.

По его словам, документ, подписанный совместно нотариальными ведомствами Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, будет способствовать координации деятельности профильных органов этих государств, а также законодательному регулированию соответствующих вопросов.

Глава Нотариальной палаты Азербайджана также не исключил, что в будущем к процессу подключатся Туркменистан, Венгрия и Турецкая Республика Северного Кипра, обладающие статусом страны-наблюдателя в ОТГ.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Hüseyn Məmmədov: “Türk dövlətlərində təsdiqlənmiş sənədlər qarşılıqlı şəkildə sadələşdiriləcək”

Самое читаемое

Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
Посол Азербайджана выразил признательность бельгийским властям
2 октября 2023 г. 22:13
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
МИД Германии: Визит миссии ООН в Карабах - это позитивный шаг
3 октября 2023 г. 13:32
Президент: Азербайджано-иранская дружба является важным фактором для региона
Президент: Азербайджано-иранская дружба является важным фактором для региона
6 октября 2023 г. 21:01
Широкая денежная масса в Азербайджане выросла на 5%
Широкая денежная масса в Азербайджане выросла на 5%
30 сентября 2023 г. 17:50
В международный розыск объявлены более 300 армянских сепаратистов, совершивших преступления в Карабахе
В международный розыск объявлены более 300 армянских сепаратистов, совершивших преступления в Карабахе
1 октября 2023 г. 10:55
Вице-премьер Италии: Главы МИД ЕС в Киеве обсудят вопрос восстановления Украины
Вице-премьер Италии: Главы МИД ЕС в Киеве обсудят вопрос восстановления Украины
2 октября 2023 г. 10:30
На международном астронавтическом конгрессе вручили премии за заслуги в освоении космоса
На международном астронавтическом конгрессе вручили премии за заслуги в освоении космоса
2 октября 2023 г. 16:18
Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом
Власти Британии решили арендовать тюрьмы за рубежом
3 октября 2023 г. 20:15
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (04.10.2023)
4 октября 2023 г. 09:34
В Армении суд продлил арест бывшего генерал-майора на два месяца
В Армении суд продлил арест бывшего генерал-майора на два месяца
4 октября 2023 г. 18:02

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi