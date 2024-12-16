Глава Нацкомиссии Турции по делам ЮНЕСКО призвал провозгласить 15 декабря Днем тюркского языка

День тюркского языка должен отмечаться так же, как отмечаются дни арабского, французского и других языков в мире.

День тюркского языка должен отмечаться так же, как отмечаются дни арабского, французского и других языков в мире.

Об этом европейскому бюро Report заявил председатель Национальной комиссии Турции по делам ЮНЕСКО профессор Оджал Огуз.

"В первую очередь мы должны внимательно изучать древнюю культуру тюркских государств. Одновременно с этим Международная тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия, а также другие наши институты должны объединить усилия для популяризации наследия тюркских народов в мире. Одним из ключевых мероприятий в этой области станет международная конференция на уровне ЮНЕСКО, посвященная произведению Махмуда Кашгари "Диван лугат ат-турк", - сказал он.

Огуз подчеркнул, что Махмуд Кашгари в свое время призывал арабоязычные народы изучать турецкий язык для укрепления взаимных связей.

Профессор также предложил провозгласить 15 декабря Всемирным днем тюркского языка. "Мы предлагаем отмечать День тюркского языка 15 декабря. Это предложение мы планируем представить ЮНЕСКО. День тюркского языка должен отмечаться наравне с днями арабского, французского и других языков мира", — подчеркнул Оджал Огуз.