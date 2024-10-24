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Глава Национального форума НПО: Азербайджан и Грузия должны совместно противостоять давлению Запада

Глава Национального форума НПО: Азербайджан и Грузия должны совместно противостоять давлению Запада 17:52
Внешняя политика
24 октября 2024 г. 18:11
Глава Национального форума НПО: Азербайджан и Грузия должны совместно противостоять давлению Запада

Давление Запада не сможет помешать деятельности организаций в Грузии, руководствующихся принципами государственности и суверенитета.

Об этом Report заявил председатель правления Национального Форума НПО Азербайджана Рамиль Искендерли.

Он напомнил, что тема дружественных отношений между двумя странами была основной на конференции "Обмен информацией об общественном участии НПО Грузии и Азербайджана", проведенной по инициативе Национального форума 21 октября в Тбилиси.

"Азербайджан и Грузия, как геополитические союзники, а также эксперты из двух стран должны объединить усилия для противостояния давлению Запада. В западных СМИ и политических институтах регулярно появляются заявления по Грузии, и ожидается усиление этого давления в преддверии выборов.

Мы, представители азербайджанских неправительственных организаций, внимательно следим за текущей ситуацией в Грузии. Мы активно сотрудничаем с грузинскими НПО, которые активно работают над защитой национально-духовных ценностей и независимости Грузии, основываясь на принципах государственности и суверенитета. Наше совместное мероприятие тому подтверждение", - сказал Искендерли.

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Версия на азербайджанском языке Milli QHT Forumunun sədri: Azərbaycan və Gürcüstan Qərbin təzyiqlərinə qarşı birgə fəaliyyət göstərməlidir

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