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    Глава миссии ПАСЕ: Финальный отчет по наблюдениям за референдумом будет представлен через 1 или 2 месяца

    Мы представим свои предварительные впечатления завтра на пресс-конференции

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ "Мы пытаемся охватить по возможности как можно больше участков в рамках мониторинга".

    Как сообщает Report, об этом журналистам заявил руководитель миссии наблюдателей ПАСЕ за проходящим сегодня в Азербайджане всенародным голосованием (референдумом), македонский парламентарий Александр Николоски.

    Он отметил, что прибыл в Баку в составе делегации из 7 человек для проведения мониторинга референдума. 

    А.Николоски отказался делиться своими предварительными впечатлениями от выборов, заявив, что сообщит обо всем на пресс-конференции завтра: "Через 1 или 2 месяца  мы представим финальный отчет по наблюдениям за референдумом".

    Отметим, что А.Николоски по данным на 13:00 посетил 4-ый и 5-ый избирательные участки 29 Сабаильского районного избирательного округа.

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