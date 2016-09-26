Глава миссии ПАСЕ: Финальный отчет по наблюдениям за референдумом будет представлен через 1 или 2 месяца

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ "Мы пытаемся охватить по возможности как можно больше участков в рамках мониторинга".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил руководитель миссии наблюдателей ПАСЕ за проходящим сегодня в Азербайджане всенародным голосованием (референдумом), македонский парламентарий Александр Николоски.

Он отметил, что прибыл в Баку в составе делегации из 7 человек для проведения мониторинга референдума.

А.Николоски отказался делиться своими предварительными впечатлениями от выборов, заявив, что сообщит обо всем на пресс-конференции завтра: "Через 1 или 2 месяца мы представим финальный отчет по наблюдениям за референдумом".

Отметим, что А.Николоски по данным на 13:00 посетил 4-ый и 5-ый избирательные участки 29 Сабаильского районного избирательного округа.