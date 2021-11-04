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Глава МВФ: Важно равное распределение вакцин между странами

Глава МВФ: Важно равное распределение вакцин между странами "Мы должны выйти из экономического кризиса. Нам также необходимо повысить нашу устойчивость к будущим потрясениям".
Внешняя политика
4 ноября 2021 г. 11:57
Глава МВФ: Важно равное распределение вакцин между странами

"Мы должны выйти из экономического кризиса. Нам также необходимо повысить нашу устойчивость к будущим потрясениям".

Как сообщает Report, об этом заявила исполнительный директор Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева в видеообращении к участникам VIII Глобального Бакинского форума.

"Мы должны работать сообща, чтобы преодолевать самые сложные вызовы", - сказала она.

По ее словам, благодаря вакцинации страны начинают восстанавливаться после пандемии. К. Георгиева также подчеркнула важность равного распределения вакцин между странами.

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Версия на английском языке IMF chief: Equal distribution of vaccines among countries is important
Версия на азербайджанском языке Beynəlxalq Valyuta Fondunun rəhbəri: “Biz iqtisadi böhrandan çıxmalıyıq”

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