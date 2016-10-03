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    Глава МВД Ирана прибывает в Азербайджан

    Глава МВД Ирана встретится с руководством Азербайджана для проведения переговоров по активизации двусторонних отношений

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Ирана Абдолреза Рахмани Фазли сегодня прибывает с официальным визитом в Азербайджан. Как сообщает Report со ссылкой на Mehr, в ходе визита глава МВД Ирана встретится с руководством Азербайджана для проведения переговоров по активизации двусторонних отношений и взаимодействия в различных сферах.

    Как заявил замминистра внутренних дел Ирана по международным связям Бабак Динпараст, успешное завершение визита станет поворотным моментом в сотрудничестве двух стран.

    Отмечается, что официальный визит министра в Азербайджан продлится два дня.

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