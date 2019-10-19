Глава МВД Грузии: Проблема относительно границы с Азербайджаном почти решена

"Проблема относительно границы с Азербайджаном, можно сказать, решена".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал журналистам глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.

По его словам, на заседании группы доверия в парламенте Грузии были обсуждены проблемы, связанные с пограничным вопросом по нескольким направлениям: "Пограничный вопрос, связанный с Азербайджаном, тоже был обсужден и проблема почти что решена".

Глава МВД сообщил, что на собрании также был обсужден вопрос, связанный с демаркацией и делимитацией на границе с Арменией: "Как вы знаете, решение вопроса требует долгого времени. Мы не ожидаем, что этот вопрос решится в течение нескольких месяцев или года. Мы работаем над этим".