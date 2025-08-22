Глава МВД Грузии обсудил с послом Азербайджана сотрудничество правоохранительных органов

Посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев обсудил с министром внутренних дел страны Гекой Галадзе стратегическое партнерство между странами.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Согласно информации, в ходе беседы были затронуты текущие события и вопросы безопасности в регионе Южного Кавказа. Была подчеркнута важность мира и сотрудничества для устойчивого развития региона.

Также обсуждалось тесное и эффективное сотрудничество между правоохранительными органами Грузии и Азербайджанской Республики.

Министр Галадзе выразил надежду на дальнейшее углубление партнерства и подчеркнул особую роль полицейских атташе в этом процессе.