Глава МВД Грузии обсудил с послом Азербайджана сотрудничество правоохранительных органов

Внешняя политика
22 августа 2025 г. 16:26
Посол Азербайджана в Грузии Фаик Гулиев обсудил с министром внутренних дел страны Гекой Галадзе стратегическое партнерство между странами.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба МВД Грузии.

Согласно информации, в ходе беседы были затронуты текущие события и вопросы безопасности в регионе Южного Кавказа. Была подчеркнута важность мира и сотрудничества для устойчивого развития региона.

Также обсуждалось тесное и эффективное сотрудничество между правоохранительными органами Грузии и Азербайджанской Республики.

Министр Галадзе выразил надежду на дальнейшее углубление партнерства и подчеркнул особую роль полицейских атташе в этом процессе.

Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın DİN rəhbəri azərbaycanlı həmkarları ilə sıx və səmərəli əməkdaşlığa ümid edir
Версия на английском языке Georgian Interior Minister holds talks with Azerbaijani Ambassador on regional cooperation

