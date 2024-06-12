Глава МВД Азербайджана встретился с президентом ОАЭ

Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов в рамках визита в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 11 июня встретился с президентом этой страны шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Министр внутренних дел Азербайджана генерал-полковник Вилаят Эйвазов в рамках визита в столицу Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби 11 июня встретился с президентом этой страны шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

Об этом передает Report со ссылкой на государственное информационное агентство WAM.

"Сегодня президент шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян принял в Каср Аль Бахре в Абу-Даби министра внутренних дел Азербайджана Вилаята Эйвазова", - говорится в сообщении.

Согласно информации, В.Эйвазов передал эмиратскому лидеру пожелания президента Азербайджана Ильхама Алиева "постоянного процветания и прогресса ОАЭ, а также развития отношений между двумя странами".

На встрече обсуждались двусторонние отношения и взаимовыгодное сотрудничество.

Министр Вилаят Эйвазов также встретился с вице-премьером, министром внутренних дел ОАЭ генерал-лейтенантом шейхом Саифом бен Заидом Аль Нахайяном. Стороны "обсудили двусторонние отношения и пути их развития в интересах обоих народов, в частности в сфере безопасности и деятельности полиции".