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    Глава МВД Азербайджана принимает участие на форуме "Единство для безопасности" в Абу-Даби

    Мероприятие организовано Интерполом и проводится под патронажем президента ОАЭ© Az Embassy UAE‏

    Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Делегация, возглавляемая министром внутренних дел Азербайджана, генерал-полковником полиции Рамилем Усубовым принимает участие на международном форуме "Единство для безопасности", открывшемся сегодня в Абу-Даби, ОАЭ.

    Как сообщает Report cо ссылкой на посольство Азербайджана в ОАЭ, на конференции  также принимает участие посол Азербайджана в этой стране Дашгын Шикаров. 

    Мероприятие организовано Интерполом и проводится под патронажем президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Халифа ибн Зайд Аль Нахайяна. В ходе форума участники обсудят вопросы обеспечения безопасности в мире, сотрудничество для борьбы с возможными угрозами безопасности. 

    Форум завершит работу 30 марта. 

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