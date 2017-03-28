Глава МВД Азербайджана принимает участие на форуме "Единство для безопасности" в Абу-Даби

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Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ Делегация, возглавляемая министром внутренних дел Азербайджана, генерал-полковником полиции Рамилем Усубовым принимает участие на международном форуме "Единство для безопасности", открывшемся сегодня в Абу-Даби, ОАЭ.

Как сообщает Report cо ссылкой на посольство Азербайджана в ОАЭ, на конференции также принимает участие посол Азербайджана в этой стране Дашгын Шикаров.

Мероприятие организовано Интерполом и проводится под патронажем президента Объединенных Арабских Эмиратов шейха Халифа ибн Зайд Аль Нахайяна. В ходе форума участники обсудят вопросы обеспечения безопасности в мире, сотрудничество для борьбы с возможными угрозами безопасности.

Форум завершит работу 30 марта.