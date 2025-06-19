О нас

Глава муниципалитета Кахраманмараша: Квартал "Азербайджан" - символ сильной государственной воли и братства

Глава муниципалитета Кахраманмараша: Квартал "Азербайджан" - символ сильной государственной воли и братства 15^51 Здания в квартале "Азербайджан" в Кахраманмараше являются символом сильной государственной воли, братства и борьбы.
Внешняя политика
19 июня 2025 г. 16:09
Глава муниципалитета Кахраманмараша: Квартал Азербайджан - символ сильной государственной воли и братства

Здания и объекты в квартале "Азербайджан" в Кахраманмараше являются символом сильной государственной воли и азербайджано-турецкого братства.

Как сообщает корреспондент Report в Турции, об этом сказал глава общегородского муниципалитета Кахраманмараша Фырат Гёргель

Он сказал, что с первого дня землетрясения все работают сообща, чтобы выйти из кризиса: "Помощь, оказанная Азербайджаном, является примером искренности и сердечной поддержки. Мы благодарим президента Ильхама Алиева за его поддержку".

Отметим, что 6 февраля 2023 года в провинции Кахраманмараш произошли мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Зона бедствия охватила 11 провинций и соседние страны. Подземные толчки длились 105 секунд и унесли жизни 53 537 человек, более 107 тысяч пострадали. Было разрушено около 39 тысяч зданий.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Mayor of Kahramanmaras: Azerbaijan neighborhood is symbol of strong state will and brotherhood
Версия на азербайджанском языке Kahramanmaraşın bələdiyyə sədri: "Azərbaycan" məhəlləsi güclü dövlət iradəsinin və qardaşlığın simvoludur

Самое читаемое

В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
В Азербайджане уточняются ответственные субъекты за уплату таможенной задолженности
13 июня 2025 г. 10:05
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
Трамп был заранее осведомлен об израильской атаке на Иран
13 июня 2025 г. 08:44
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
Глава МИД Саудовской Аравии обсудил с Арагчи атаки Израиля
13 июня 2025 г. 12:11
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
Главы МИД Ирана и Пакистана обсудили израильские атаки
14 июня 2025 г. 14:50
В Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
ФотоВ Карсе прошел Турецко-азербайджанский региональный экономический форум
17 июня 2025 г. 19:40
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
Раскол в ЕС? Разные подходы европейских лидеров к ирано-израильскому конфликту
18 июня 2025 г. 23:04
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
Эрдоган: Турция никогда не забудет помощь, оказанную ей азербайджанским народом в час трагедии
19 июня 2025 г. 17:05
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
Верховный лидер Ирана назначил новых глав Генштаба и КСИР
13 июня 2025 г. 08:50
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
Fitch: Несмотря на ожидаемый в 2025 году дефицит бюджета, фискальные буферы Азербайджана остаются сильными
14 июня 2025 г. 03:38
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
Расселл стал победителем Гран-при Канады Формулы 1
15 июня 2025 г. 23:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi