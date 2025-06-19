Глава муниципалитета Кахраманмараша: Квартал "Азербайджан" - символ сильной государственной воли и братства

15^51 Здания в квартале "Азербайджан" в Кахраманмараше являются символом сильной государственной воли, братства и борьбы.

Здания и объекты в квартале "Азербайджан" в Кахраманмараше являются символом сильной государственной воли и азербайджано-турецкого братства.

Как сообщает корреспондент Report в Турции, об этом сказал глава общегородского муниципалитета Кахраманмараша Фырат Гёргель

Он сказал, что с первого дня землетрясения все работают сообща, чтобы выйти из кризиса: "Помощь, оказанная Азербайджаном, является примером искренности и сердечной поддержки. Мы благодарим президента Ильхама Алиева за его поддержку".

Отметим, что 6 февраля 2023 года в провинции Кахраманмараш произошли мощные землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. Зона бедствия охватила 11 провинций и соседние страны. Подземные толчки длились 105 секунд и унесли жизни 53 537 человек, более 107 тысяч пострадали. Было разрушено около 39 тысяч зданий.