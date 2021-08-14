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Глава Молодежного форума: Совершенный армянами в мечетях вандализм должен расцениваться как культурный геноцид

Глава Молодежного форума: Совершенный армянами в мечетях вандализм должен расцениваться как культурный геноцид "Те, кто поддерживает Армению, участвуют в нарушении международного гуманитарного права и резолюций Совета Безопасности ООН".
Внешняя политика
14 августа 2021 г. 17:49
Глава Молодежного форума: Совершенный армянами в мечетях вандализм должен расцениваться как культурный геноцид

"Те, кто поддерживает Армению, участвуют в нарушении международного гуманитарного права и резолюций Совета Безопасности ООН".

Об этом заявил Report глава Молодежного форума Пакистан-Азербайджан-Турция Мусавар Хамид Таноли, в настоящее время проживающий в Пакистане.

Он назвал разрушение армянами мечетей вандализмом.

“Армения совершила военные преступления на территории Азербайджана. Специализированное учреждение ООН - ЮНЕСКО осуждает разрушение религиозных объектов, таких как исторические мечети. Это явное нарушение резолюции №2347 Совета Безопасности ООН об охране культурного наследия, принятой в 2017 году. Вандализм, совершенный армянами в мечетях, должен быть расценен как культурный геноцид и решительно осужден”, - отметил Таноли.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanlı siyasətçi: “Xalqımız Qarabağa getmək üçün “ASAN-Visa”nın bərpa edilməsini gözləyir”

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