Глава Молодежного форума: Совершенный армянами в мечетях вандализм должен расцениваться как культурный геноцид

"Те, кто поддерживает Армению, участвуют в нарушении международного гуманитарного права и резолюций Совета Безопасности ООН".

"Те, кто поддерживает Армению, участвуют в нарушении международного гуманитарного права и резолюций Совета Безопасности ООН".

Об этом заявил Report глава Молодежного форума Пакистан-Азербайджан-Турция Мусавар Хамид Таноли, в настоящее время проживающий в Пакистане.

Он назвал разрушение армянами мечетей вандализмом.

“Армения совершила военные преступления на территории Азербайджана. Специализированное учреждение ООН - ЮНЕСКО осуждает разрушение религиозных объектов, таких как исторические мечети. Это явное нарушение резолюции №2347 Совета Безопасности ООН об охране культурного наследия, принятой в 2017 году. Вандализм, совершенный армянами в мечетях, должен быть расценен как культурный геноцид и решительно осужден”, - отметил Таноли.