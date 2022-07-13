Глава миссии USAID: Возвращение ВПЛ в свои дома спустя 30 лет - один из наших приоритетов

Report предоставляет эксклюзивное интервью с Джеем Сингхом, в котором он рассказал о результатах своей деятельности в Азербайджане

Директор Агентства США по международному развитию (USAID) в Азербайджане Джей Сингх завершает свою миссию в стране. Report предоставляет эксклюзивное интервью с Джеем Сингхом, в котором он рассказал о результатах своей деятельности в Азербайджане:

- Вы занимаете пост директора миссии USAID в Азербайджане с 2018 года. Чего, по вашему мнению, добилось USAID за это время?

- Я являлся директором миссии в Азербайджане самое продолжительное время. И действительно верю в свою миссию здесь и в то, что наши отношения с Азербайджаном критически важны. Мое четырехлетнее пребывание в Азербайджане внесло большой вклад во внешнюю политику, наше партнерство и дружбу с правительством Азербайджана и его народом.

Мы проделали здесь большую работу. В 2018 году, когда я приехал сюда, наши отношения с правительством были немного напряженными. Я приступил к очень активному дипломатическому взаимодействию для работы с правительством и разъяснения деятельности USAID. Это открыло много дверей, потому что уровень прозрачности и подотчетности наших программ, которые я предложил правительству Азербайджана, был одобрен.

С 2018 года мы проделали большую совместную работу в сотрудничестве с правительством. Дело не в том, что Азербайджан нуждается в наших ресурсах, но как агентство мы способствуем развитию демократического управления в Азербайджане. Это все еще молодая страна, и я твердо верю в планы правительства по диверсификации экономики и работе с женщинами-предпринимателями. Я чувствовал, что именно в это нужно вкладывать наше время и ресурсы. Как американцы, мы считаем, что диверсификация экономики, расширение прав и возможностей женщин-предпринимателей и предоставление им руководящих ролей необходимы. Это то, во что мы твердо верим.

С 2018 года мы прошли через многое. Например, мы прошли через пандемию COVID-19, во время которой я смог получить ресурсы от нашего правительства для поддержки усилий Азербайджана. Мы также прошли через войну, которая изменила правила игры для всех нас. Мы рады, что Азербайджан вернул себе свои территории. Это также делает нашу жизнь интересной, потому что у нас есть новые области для инвестиций.

Мы поддержали Азербайджанское Общество Красного Полумесяца, UNICEF, ВОЗ, запустили мощную программу здравоохранения совместно с министерством здравоохранения, и у нас есть несколько замечательных партнеров в министерстве здравоохранения, KOBIA, министерстве сельского хозяйства и других. За последние четыре года мы многое сделали, и я также увеличил присутствие наших сотрудников в Азербайджане.

По проведенных в стране четырех лет лет я могу сказать, что это замечательная страна, люди гостеприимные, а еда невероятная. Туризм - это огромный экономический потенциал для правительства и народа. Мы многое можем сделать. Я также чувствую, что у женщин есть огромный потенциал для роста.

Что касается моей следующей миссии, я буду директором Центра окружающей среды, энергетики и инфраструктуры. Итак, я буду освещать вопросы изменения климата, возобновляемых источников энергии, и надеюсь, что все еще смогу поддержать видение Азербайджана в отношении их энергетической безопасности.

- USAID продолжает содействовать созданию более конкурентоспособной и благоприятной бизнес-среды в Азербайджане. Как именно проекты реализуются в этой сфере?

- Необходимо прочное экономическое партнерство между нашими двумя странами. Это обеспечивает Азербайджану дополнительные рынки.

Как USAID, мы поддерживаем фермеров. Одна из замечательных особенностей Азербайджана заключается в том, что фермеры очень трудолюбивы. Когда мы инвестировали в выращивание орехов, мы увидели огромный рост доходов.

Мы также создали четыре женских консультационных центра. Мы видели, что девять из десяти женщин, которых мы поддерживали в предпринимательстве, преуспели не только во время COVID-19, но и смогли обеспечить свои семьи доходом.

У нас есть крупная программа под названием "Поддержка частного сектора", которая была запущена в 2019 году и работает с Министерством экономики, Министерством сельского хозяйства, AZPROMO, Американо-Азербайджанской Торговой Палатой и другими, что позволило азербайджанским предпринимателям выйти на внешние рынки. В рамках программы была проделана большая работа, чтобы открыть дополнительные возможности и обеспечить обучение и наращивание потенциала для людей. Мы регулярно проводим заседания рабочих групп с участием сотрудников USAID и Министерства экономики, KOBIA, Государственной налоговой службой, ФАО и другими, которые помогают устранить барьеры для внешней торговли.

- USAID также очень активно участвует в агробизнесе Азербайджана. Какие еще секторы вас интересуют?

- Мы рассматриваем туризм. Вы знаете, это очень красивая страна. Я побывал почти во всех регионах. Это не такая большая страна, как США, но в ней так много разнообразия с точки зрения культур и блюд. И здесь так много возможностей для туризма. Итак, мы рассматриваем туризм как еще один вариант инвестирования для нас. Мы видим, что инвестиции в Азербайджан также имеют смысл и для нашей экономики.

Итак, другие сектора, которые нас интересуют, - это туризм, информационные технологии, наращивание потенциала, женское предпринимательство и, конечно же, образовательные программы по обмену.

- В рамках проекта по оснащению компьютерных классов, финансируемому USAID и реализуемому Международной организацией по миграции (МОМ), 21 новый компьютер был передан Астаринскому педагогическому колледжу и 17 компьютеров -Лянкяранскому государственному университету. Планируются ли другие подобные проекты в сфере образования?

- Мы хотим видеть больше подобных программ, потому что благодаря им Азербайджан также может многому нас научить. Содействие этим инструментам обмена с помощью компьютерного программирования, программ высшего образования - это очень хороший способ упрочить наше партнерство и сотрудничество.

Мы чувствуем, что у нас есть отличная возможность обмениваться идеями. Мы также хотим, чтобы наши студенты приезжали в Азербайджан и наоборот. Это позволяет нам понять, как преодолеть барьеры и стать более конкурентоспособными.

Университет штата Оклахома (OSU) участвует в программе обмена, по которой студент бесплатно едет обучаться в США. Мы хотим, чтобы такого рода программа обмена была распространена и на другие сферы образования. Мы хотели бы видеть коммуникационные, туристические программы, разработку совместных программ в области медсестринского дела и медицины.

Мы хотели бы видеть больше подобных мероприятий. Надеюсь, в следующем году или позже такое будет реализовано и с другими штатами, помимо Оклахомы. Оклахома была для нас отличным партнером.

- Какой вклад USAID может внести в восстановление освобожденных земель Азербайджана?

- У нас есть программа - Деятельность по поддержке социального взаимодействия, которая представляет собой 5-летнюю программу с финансированием в 15 миллионов долларов, предназначенную для освобожденных территорий. Мы надеемся сделать больше, но это только начало. Мы рассматриваем поддержку вынужденных переселенцев, возвращающихся домой спустя почти 30 лет, как один из наших главных приоритетов. Мы хотим найти способ поддержать граждан, которые на протяжении столь долгого срока были вынужденными переселенцами.

После войны [второй карабахской войны] Азербайджан стал торговым и логистическим хабом на Южном Кавказе. Со всеми ресурсами, которыми располагает страна, включая нефть и газ, страна может стать образцом для региона. У президента отличное видение в вопросе региональной экономической интеграции, и мы хотели бы найти способы поддержать это. Мы готовы поддержать правительство в его региональных программах. Я рассматриваю Азербайджан как важнейшего партнера и оплот безопасности в этом регионе. Роль, которую играет Азербайджан, очень важна для безопасности и стабильности региона.