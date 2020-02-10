Глава миссии СНГ: Выборы - важный шаг на пути к продолжению реформ в Азербайджане

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"Проведение внеочередных парламентских выборов стало значимым шагом на пути активизации и продолжения реформ в Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом заявил глава наблюдательной миссии СНГ, первый заместителя председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ Виктор Гуминский.

"Выборы были проведены в соответствии с национальным законодательством, были конкурентными, свободными и соответствовали принципам проведения демократических выборов. ЦИК последовательно и слаженно вел работу по подготовке к выборам, были созданы все условия для избирателей и комиссий", - заявил В. Гуминский.

По его словам, у наблюдательной миссии был полный доступ к информации и материалам касательно выборов: "Все избирательные участки были полностью готовы к выборам. Жалоб от граждан не поступало. Большое число кандидатов считаем положительным элементом, так как у людей была альтернатива для выбора".