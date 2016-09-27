Глава миссии ПАСЕ: Итоги референдума отражают волю азербайджанского народа

Баку. 27 сентября. REPORT.AZ/ "Поздравляем народ Азербайджана в связи с мирно прошедшим референдумом. Референдум прошел в соответствии с законодательством Азербайджана и является легитимным, мы уважаем волю народа страны".

Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции по итогам наблюдения за ходом всенародного голосования (референдума) по изменениям и дополнениям в Конституцию Азербайджана заявил глава миссии наблюдателей ПАСЕ Александр Николоски.

"Процесс голосования прошел прозрачно, во время подсчета голосов не было замечено серьезных нарушений. Делегация считает, что итоги референдума выражают волю народа и это является шагом для стабильности страны", - сказал он.

А.Николоски выразил сожаление, что правительство не направило в Венецианскую комиссию запрос по поводу изменений в Конституцию.

По его словам, текст заявления по результатам наблюдения за всенародным голосованием был утвержден всеми членами наблюдательной миссии ПАСЕ.