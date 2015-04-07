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    Глава миссии ЕС в Азербайджане выразила соболезнования в связи с кончиной посла Латвии

    Он был моим добрым другом и коллегой, это - большая трагедия для нас

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Глава миссии Европейского союза в Азербайджане Малена Мард выразила соболезнования в связи с кончиной посла Латвии в Азербайджане Хардийса Бауманиса.

    Как сообщает Report со ссылкой на сообщение миссии ЕС в Азербайджане, М.Мард выразила соболезнования родным посла и латвийской общине.

    "Он был моим добрым другом и коллегой, это - большая трагедия для нас", - сказала она.

    Напомним, что посол Латвии в Азербайджане Хардийс Бауманис скончался в Баку 6 апреля. Причиной кончины 47-летнего дипломата стали проблемы со здоровьем.

    Х.Бауманис являлся послом Латвии в Азербайджане с сентября 2010 года.

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