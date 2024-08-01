Глава миссии: БДИПЧ ОБСЕ надеется на плодотворное сотрудничество с ЦИК в последующие недели

Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ надеется на плодотворное сотрудничество с Центральной избирательной комиссией Азербайджанской Республики в течение последующих недель.

Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ надеется на плодотворное сотрудничество с Центральной избирательной комиссией Азербайджана в течение последующих недель.

Как передает Report, об этом глава миссии по наблюдению за выборами БДИПЧ ОБСЕ Дитмир Бушати заявил на пресс-конференции в Баку.

Бушати подчеркнул, что миссия уже провела встречу в министерстве иностранных дел Азербайджана и ЦИК.

"БДИПЧ до сих пор 13 раз осуществлял миссию наблюдения за выборами в Азербайджане. Последний мониторинг был осуществлен во время внеочередных президентских выборов в феврале”,- напомнил он.

Глава миссии отметил, что мониторинг за выборами будет выполняться в соответствии с установленными принципами.

"После завершения избирательного процесса итоговый отчет наблюдательной миссии будет опубликован в течение нескольких месяцев, в этом отчете мы также представим свои рекомендации. Наблюдения будут проводиться прозрачно",- подытожил он.

Напомним, внеочередные парламентские выборы пройдут в Азербайджане 1 сентября.