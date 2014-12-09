Глава Минобороны ФРГ призвала страны НАТО сплотиться

БЕРЛИН, 9 декабря. На фоне украинского кризиса министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен призывает страны-члены НАТО к сплоченности и единству, передает Report со ссылкой на Росбалт.

"С сильными нужно вести диалог", — отметила министр на съезде партии "Христианско-демократический союз" (ХДС) в Кельне во вторник, 9 декабря. "Сильных нельзя провоцировать, нужно садиться с ними за стол переговоров", — продолжила фон дер Ляйен в выступлении после своего утверждения в должности одного из пяти заместителей председателя ХДС Ангелы Меркель.

Кризисы возникают там, где господствуют слабость или вакуум, подчеркнула фон дер Ляйен. По ее словам, Крым удалось присоединить к России только потому, что никто не оказал сопротивления. В настоящий момент речь идет о системе европейского миропорядка, отметила министр обороны ФРГ.