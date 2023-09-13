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Глава МИД: Жаль, что ряд международных акторов стали инструментом кампании против нашей страны

Глава МИД: Жаль, что ряд международных акторов стали инструментом кампании против нашей страны Несмотря на ясность позиции и намерений Азербайджана с первых дней прекращения конфликта, вызывает сожаление то, что ряд международных акторов, а также органов СМИ были обмануты манипуляциями Армении, в том числе заявлениями о т.н. “напряженной гуманитарн
Внешняя политика
13 сентября 2023 г. 16:29
Глава МИД: Жаль, что ряд международных акторов стали инструментом кампании против нашей страны

Несмотря на ясность позиции и намерений Азербайджана с первых дней прекращения конфликта, вызывает сожаление то, что ряд международных акторов, а также органов СМИ были обмануты манипуляциями Армении, в том числе заявлениями о т.н. “напряженной гуманитарной ситуации”, “блокаде”, в связи с ситуацией на Лачынской дороге, и стали инструментом кампании против нашей страны.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на брифинге для иностранных СМИ в Ассоциации журналистов, аккредитованных при ООН в Женеве (ACANU).

Министр подчеркнул, что ответственность международных медиа-структур и представителей СМИ за правильное и беспристрастное освещение ситуации и реалий в регионе огромна.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Bir sıra beynəlxalq aktorların ölkəmizə qarşı aparılan kampaniyanın alətinə çevrilməsi təəssüf doğurur"

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