Глава МИД заявил в ООН о минной проблеме на освобожденных территориях Азербайджана

Массовое загрязнение освобожденных территорий Азербайджана минами и другими взрывными устройствами остается серьезным препятствием для плавного продвижения усилий по восстановлению и реконструкции.
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Министр подчеркнул, что с момента окончания конфликта в 2020 году 377 человек, среди которых были и мирные жители, стали жертвами наземных мин.
"Учитывая это, Азербайджан ввел национальную цель ЦУР-18, посвященную противоминной деятельность. Принимая во внимание масштаб проблемы, существует необходимость в международной поддержке, ее увеличении для укрепления гуманитарного потенциала Азербайджана в области разминирования", - отметил Джейхун Байрамов.
Министр также выразил признательность всем странам и заинтересованным сторонам, которые внесли вклад в гуманитарное разминирование на азербайджанских территориях.