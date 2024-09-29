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Глава МИД заявил в ООН о минной проблеме на освобожденных территориях Азербайджана

Глава МИД заявил в ООН о минной проблеме на освобожденных территориях Азербайджана Массовое загрязнение освобожденных территорий Азербайджана минами и другими взрывными устройствами остается серьезным препятствием для плавного продвижения усилий по восстановлению и реконструкции.
Внешняя политика
29 сентября 2024 г. 02:15
Глава МИД заявил в ООН о минной проблеме на освобожденных территориях Азербайджана

Массовое загрязнение освобожденных территорий Азербайджана минами и другими взрывными устройствами остается серьезным препятствием для плавного продвижения усилий по восстановлению и реконструкции.

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на общих прениях в рамках недели высокого уровня 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН на тему "Никого не оставить позади: действовать сообща во имя укрепления мира, устойчивого развития и человеческого достоинства для нынешнего и будущих поколений".

Министр подчеркнул, что с момента окончания конфликта в 2020 году 377 человек, среди которых были и мирные жители, стали жертвами наземных мин.

"Учитывая это, Азербайджан ввел национальную цель ЦУР-18, посвященную противоминной деятельность. Принимая во внимание масштаб проблемы, существует необходимость в международной поддержке, ее увеличении для укрепления гуманитарного потенциала Азербайджана в области разминирования", - отметил Джейхун Байрамов.

Министр также выразил признательность всем странам и заинтересованным сторонам, которые внесли вклад в гуманитарное разминирование на азербайджанских территориях.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısı BMT-də Azərbaycanın azad edilmiş ərazilərindəki mina problemini gündəmə gətirib

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