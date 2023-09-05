Глава МИД: Зангезурский коридор внесет весомый вклад в расширение Среднего коридора

Открытие Зангезурского коридора может внести значительный вклад в расширение в функционирование Среднего коридора.

Открытие Зангезурского коридора может внести значительный вклад в расширение Среднего коридора.

Как передает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на встрече с комиссаром ЕС по вопросам расширения и политики соседства Оливером Вархели.

В ходе обсуждений была подчеркнута важность Меморандума о взаимопонимании между Азербайджаном и Европейским союзом о стратегическом партнерстве в области энергетики, предусматривающего совместную деятельность в области энергетической безопасности, а также развитие альтернативных энергетических ресурсов.

Отмечая инициативы Азербайджана в сфере расширения потенциала Транскаспийского международного транспортного маршрута (Средний коридор), глава МИД Азербайджана отметил, что открытие в регионе всех транспортных коммуникаций, в том числе Зангезурского коридора, может внести значительный вклад в этот процесс.