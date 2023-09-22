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Глава МИД: Зангезурский коридор сыграет решающую роль в открытии нового транспортного узла

Глава МИД: Зангезурский коридор сыграет решающую роль в открытии нового транспортного узла Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил, что создание новой транспортной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях, в том числе с началом работы Зангезурского коридора, сыграет решающую роль в открытии нового тра
Внешняя политика
22 сентября 2023 г. 19:54
Глава МИД: Зангезурский коридор сыграет решающую роль в открытии нового транспортного узла

Создание новой транспортной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях, в том числе с началом работы Зангезурского коридора, сыграет решающую роль в открытии нового транспортного узла по Среднему коридору.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на неофициальном заседании глав МИД Организации тюркских государств (ОТГ) в доме Турции в Нью-Йорке.

Он отметил важность полной реализации транспортно-транзитного потенциала региона, принятия совместных эффективных мер по увеличению и диверсификации торгового оборота, упрощению и совершенствованию транзитных процедур транспортно-коммуникационных коридоров.

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Версия на английском языке Foreign Minister: Zangazur corridor will play decisive role in opening of new transport hub
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Zəngəzur dəhlizi yeni nəqliyyat qovşağının açılması baxımından həlledici rol oynayacaq"

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