Глава МИД: Зангезурский коридор сыграет решающую роль в открытии нового транспортного узла

Создание новой транспортной инфраструктуры на освобожденных от оккупации территориях, в том числе с началом работы Зангезурского коридора, сыграет решающую роль в открытии нового транспортного узла по Среднему коридору.
Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на неофициальном заседании глав МИД Организации тюркских государств (ОТГ) в доме Турции в Нью-Йорке.
Он отметил важность полной реализации транспортно-транзитного потенциала региона, принятия совместных эффективных мер по увеличению и диверсификации торгового оборота, упрощению и совершенствованию транзитных процедур транспортно-коммуникационных коридоров.