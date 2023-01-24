Глава МИД: Зангезурский коридор будет иметь особое значение для развития сотрудничества между странами региона

"Зангезурский коридор будет иметь особое значение для развития сотрудничества между странами всего региона".

"Зангезурский коридор будет иметь особое значение для развития сотрудничества между странами всего региона".

Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов во время выступления на 26-м заседании Совета министров Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в столице Узбекистана Ташкенте.

В ходе встречи была дана подробная информация о работе, проводимой нашей страной в сфере обеспечения энергетической безопасности, Меморандуме о взаимопонимании, подписанном между нашей страной и Европейским Союзом в июле прошлого года по развитию зеленых энергоресурсов, а также о проекте прокладки энергокабеля Азербайджан-Грузия-Румыния-Венгрия по дну Черного моря, что будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества в регионе.