Глава МИД: За год 69 стран отметили 30-летие установления дипотношений с Азербайджаном

За 2022 год 69 стран отметили 30-летие установления дипломатических отношений с Азербайджаном.

За 2022 год 69 стран отметили 30-летие установления дипломатических отношений с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам года.

По его словам, Азербайджан всегда уделяет особое внимание развитию двусторонних отношений с другими странами.

В частности, отношения Азербайджана с Турцией продолжили активно развиваться и в этом году. По словам главы МИД, подписанная в 2021 году Шушинская декларация позволила еще более укрепить сотрудничество между Баку и Анкарой.

За этот год президент Азербайджана Ильхам Алиев трижды посетил Турцию, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дважды побывал в Азербайджане.