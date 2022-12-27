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Глава МИД: За год 69 стран отметили 30-летие установления дипотношений с Азербайджаном

Глава МИД: За год 69 стран отметили 30-летие установления дипотношений с Азербайджаном За 2022 год 69 стран отметили 30-летие установления дипломатических отношений с Азербайджаном.
Внешняя политика
27 декабря 2022 г. 15:22
Глава МИД: За год 69 стран отметили 30-летие установления дипотношений с Азербайджаном

За 2022 год 69 стран отметили 30-летие установления дипломатических отношений с Азербайджаном.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на пресс-конференции по итогам года.

По его словам, Азербайджан всегда уделяет особое внимание развитию двусторонних отношений с другими странами.

В частности, отношения Азербайджана с Турцией продолжили активно развиваться и в этом году. По словам главы МИД, подписанная в 2021 году Шушинская декларация позволила еще более укрепить сотрудничество между Баку и Анкарой.

За этот год президент Азербайджана Ильхам Алиев трижды посетил Турцию, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дважды побывал в Азербайджане.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: 69 countries marked 30th aniversary of diplomatic relations with Azerbaijan this year
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov: “İl ərzində 69 dövlət Azərbaycanla diplomatik münasibətlərin qurulmasının 30 illiyini qeyd edib”

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