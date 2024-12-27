Глава МИД Японии выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением лайнера в Казахстане

12^30

Министр иностранных дел Японии Такеши Ивая выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) недалеко от города Актау в Казахстане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Японии.

Отмечается, что после авиакатастрофы глава МИД Японии направил сообщение министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову, выразив соболезнования в связи с гибелью людей и пожелал выздоровления пострадавшим.

Напомним, пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря недалеко от города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту авиалайнера 38 погибли, 29 выжили.