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Глава МИД Японии выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением лайнера в Казахстане

Глава МИД Японии выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением лайнера в Казахстане 12^30
Внешняя политика
27 декабря 2024 г. 12:46
Глава МИД Японии выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением лайнера в Казахстане

Министр иностранных дел Японии Такеши Ивая выразил соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) недалеко от города Актау в Казахстане.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Японии.

Отмечается, что после авиакатастрофы глава МИД Японии направил сообщение министру иностранных дел Азербайджана Джейхуну Байрамову, выразив соболезнования в связи с гибелью людей и пожелал выздоровления пострадавшим.

Напомним, пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря недалеко от города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту авиалайнера 38 погибли, 29 выжили.

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Версия на английском языке Japanese Foreign Minister extends condolences to Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Yaponiya XİN başçısı Azərbaycana başsağlığı verib

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