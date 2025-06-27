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Глава МИД Японии поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации граждан из Ирана

Глава МИД Японии поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации граждан из Ирана Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая направил главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову письмо благодарности за содействие в эвакуации японских граждан из Ирана.
Внешняя политика
27 июня 2025 г. 14:03
Глава МИД Японии поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации граждан из Ирана

Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая направил главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову письмо благодарности за содействие в эвакуации японских граждан из Ирана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Японии.

"Министр иностранных дел Такэси Ивая направил письмо министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову, в котором выразил благодарность за поддержку, оказанную Азербайджаном при эвакуации граждан Японии из Ирана на фоне текущей ситуации на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.

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