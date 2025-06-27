Глава МИД Японии поблагодарил Азербайджан за помощь в эвакуации граждан из Ирана

Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая направил главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову письмо благодарности за содействие в эвакуации японских граждан из Ирана.

Министр иностранных дел Японии Такэси Ивая направил главе МИД Азербайджана Джейхуну Байрамову письмо благодарности за содействие в эвакуации японских граждан из Ирана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства Японии.

"Министр иностранных дел Такэси Ивая направил письмо министру иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуну Байрамову, в котором выразил благодарность за поддержку, оказанную Азербайджаном при эвакуации граждан Японии из Ирана на фоне текущей ситуации на Ближнем Востоке", - говорится в сообщении.