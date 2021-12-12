Глава МИД: Я высоко оцениваю результаты первых переговоров в формате 3+3

"Несколько дней назад в Москве состоялась встреча заместителей министров иностранных дел пяти стран - Азербайджана, России, Турции, Ирана, Армении. Президенты Азербайджана и Турции выступили инициаторами формата 3+3".

"Несколько дней назад в Москве состоялась встреча заместителей министров иностранных дел пяти стран - Азербайджана, России, Турции, Ирана, Армении. Президенты Азербайджана и Турции выступили инициаторами формата 3+3".

Как передает Report, об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что в Москве были проведены переговоры по реализации этой инициативы: "Армения не была уверена в участии в этой региональной инициативе. Она делала противоречивые, взаимоисключающие заявления, однако присоединилась к формату. Итоги первой встречи можно оценить высоко. Стороны обсудили восстановление мира и спокойствия в регионе, в том числе реализацию транспортных проектов".

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что принято решение о проведении очередных встреч в других столицах: "Министры иностранных дел будут осуществлять координационную роль в этом вопросе. В будущем не исключено проведение встреч на более высоком уровне".