О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава МИД: Я высоко оцениваю результаты первых переговоров в формате 3+3

Глава МИД: Я высоко оцениваю результаты первых переговоров в формате 3+3 "Несколько дней назад в Москве состоялась встреча заместителей министров иностранных дел пяти стран - Азербайджана, России, Турции, Ирана, Армении. Президенты Азербайджана и Турции выступили инициаторами формата 3+3".
Внешняя политика
12 декабря 2021 г. 13:03
Глава МИД: Я высоко оцениваю результаты первых переговоров в формате 3+3

"Несколько дней назад в Москве состоялась встреча заместителей министров иностранных дел пяти стран - Азербайджана, России, Турции, Ирана, Армении. Президенты Азербайджана и Турции выступили инициаторами формата 3+3".

Как передает Report, об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Министр отметил, что в Москве были проведены переговоры по реализации этой инициативы: "Армения не была уверена в участии в этой региональной инициативе. Она делала противоречивые, взаимоисключающие заявления, однако присоединилась к формату. Итоги первой встречи можно оценить высоко. Стороны обсудили восстановление мира и спокойствия в регионе, в том числе реализацию транспортных проектов".

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что принято решение о проведении очередных встреч в других столицах: "Министры иностранных дел будут осуществлять координационную роль в этом вопросе. В будущем не исключено проведение встреч на более высоком уровне".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "3+3 formatında ilk danışıqların nəticələrini yüksək qiymətləndirirəm"

Другие новости из категории

Посол: Основу сегодняшних турецко-азербайджанских отношений заложил Гейдар Алиев
Посол: Основу сегодняшних турецко-азербайджанских отношений заложил Гейдар Алиев
12 декабря 2021 г. 12:41
Министр: Руководство Армении не желает отказываться от политики совершения провокаций
Министр: Руководство Армении не желает отказываться от политики совершения провокаций
12 декабря 2021 г. 12:34
Глава МИД Азербайджана сделал предупреждение Армении
Глава МИД Азербайджана сделал предупреждение Армении
12 декабря 2021 г. 12:02
Министр: Точность предоставленных Арменией минных карт очень низкая
Министр: Точность предоставленных Арменией минных карт очень низкая
12 декабря 2021 г. 11:50
Байрамов оценил исполнение трехсторонних заявлений  
Байрамов оценил исполнение трехсторонних заявлений  
12 декабря 2021 г. 11:50
В Тбилиси почтили память Гейдара Алиева
ФотоВ Тбилиси почтили память Гейдара Алиева
12 декабря 2021 г. 11:14
Организация тюркских государств поделилась публикацией ко дню памяти Гейдара Алиева
Организация тюркских государств поделилась публикацией ко дню памяти Гейдара Алиева
12 декабря 2021 г. 08:05
Хикмет Гаджиев поблагодарил Фахраддина Алтуна
Хикмет Гаджиев поблагодарил Фахраддина Алтуна
12 декабря 2021 г. 00:47
Посольство Турции в Азербайджане сделало публикацию ко дню памяти Гейдара Алиева
Посольство Турции в Азербайджане сделало публикацию ко дню памяти Гейдара Алиева
11 декабря 2021 г. 23:51
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
Коротченко: Региональный механизм «3+3» - вариант разблокировки коммуникаций
11 декабря 2021 г. 15:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi