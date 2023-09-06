Глава МИД: Взаимная поддержка на многосторонних платформах вносит вклад в развитие партнерства с Хорватией
Глава МИД: Взаимная поддержка на многосторонних платформах вносит вклад в развитие партнерства с ХорватиейПостоянный двусторонний диалог и взаимная поддержка на многосторонних платформах вносят большой вклад в развитие стратегического партнерства между Азербайджаном и Хорватией.
Постоянный двусторонний диалог и взаимная поддержка на многосторонних платформах вносят большой вклад в развитие стратегического партнерства между Азербайджаном и Хорватией.
Как передает Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов написал на своей странице в социальной сети "Х".
"В рамках моего официального визита в Хорватию состоялись продуктивные обсуждения с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом. Постоянный двусторонний диалог и взаимная поддержка на многосторонних платформах вносят большой вклад в развитие стратегического партнерства между Азербайджаном и Хорватией",- говорится в публикации.
Productive discussions w/@GrlicRadman, Minister of Foreign & European Affairs of #Croatia took place within my official visit to . Continuous bilateral dialogue & mutual support within multilateral platforms contribute a lot to the development of strategic partnership btw . pic.twitter.com/X9MOST6EY8