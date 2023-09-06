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Глава МИД: Взаимная поддержка на многосторонних платформах вносит вклад в развитие партнерства с Хорватией

Глава МИД: Взаимная поддержка на многосторонних платформах вносит вклад в развитие партнерства с Хорватией Постоянный двусторонний диалог и взаимная поддержка на многосторонних платформах вносят большой вклад в развитие стратегического партнерства между Азербайджаном и Хорватией.
Внешняя политика
6 сентября 2023 г. 14:58
Глава МИД: Взаимная поддержка на многосторонних платформах вносит вклад в развитие партнерства с Хорватией

Постоянный двусторонний диалог и взаимная поддержка на многосторонних платформах вносят большой вклад в развитие стратегического партнерства между Азербайджаном и Хорватией.

Как передает Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов написал на своей странице в социальной сети "Х".

"В рамках моего официального визита в Хорватию состоялись продуктивные обсуждения с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом. Постоянный двусторонний диалог и взаимная поддержка на многосторонних платформах вносят большой вклад в развитие стратегического партнерства между Азербайджаном и Хорватией",- говорится в публикации.

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Версия на английском языке FM: Mutual support on multilateral platforms contributes to development of partnership with Croatia

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