Глава МИД: Взаимная поддержка на многосторонних платформах вносит вклад в развитие партнерства с Хорватией

Постоянный двусторонний диалог и взаимная поддержка на многосторонних платформах вносят большой вклад в развитие стратегического партнерства между Азербайджаном и Хорватией.

Как передает Report, об этом глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов написал на своей странице в социальной сети "Х".

"В рамках моего официального визита в Хорватию состоялись продуктивные обсуждения с министром иностранных и европейских дел Хорватии Горданом Грлич-Радманом. Постоянный двусторонний диалог и взаимная поддержка на многосторонних платформах вносят большой вклад в развитие стратегического партнерства между Азербайджаном и Хорватией",- говорится в публикации.