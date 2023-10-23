Глава МИД: Высоко ценим позицию Ирана по вопросу поддержки территориальной целостности Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов подверг критике позицию западных стран по региональным проблемам.
Как сообщает Report, об этом Джейхун Байрамов заявил на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.
Он отметил, что Азербайджан придает особое значение отношениям с Ираном: "Мы высоко ценим позицию Ирана по вопросу поддержки территориальной целостности нашей страны".
Глава МИД подчеркнул, что в последние месяцы был достигнут важный прогресс в нормализации отношений между двумя странами и развитии двустороннего сотрудничества.
Сегодня в Тегеране проходит встреча министров иностранных дел в формате 3+3 (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия, Турция). Азербайджан на встрече представляет глава МИД Джейхун Байрамов.