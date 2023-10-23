О нас

Глава МИД: Высоко ценим позицию Ирана по вопросу поддержки территориальной целостности Азербайджана

Глава МИД: Высоко ценим позицию Ирана по вопросу поддержки территориальной целостности Азербайджана Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов подверг критике позицию западных стран по региональным проблемам
Внешняя политика
23 октября 2023 г. 18:35
Глава МИД: Высоко ценим позицию Ирана по вопросу поддержки территориальной целостности Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов подверг критике позицию западных стран по региональным проблемам.

Как сообщает Report, об этом Джейхун Байрамов заявил на встрече с президентом Ирана Ибрахимом Раиси.

Он отметил, что Азербайджан придает особое значение отношениям с Ираном: "Мы высоко ценим позицию Ирана по вопросу поддержки территориальной целостности нашей страны".

Глава МИД подчеркнул, что в последние месяцы был достигнут важный прогресс в нормализации отношений между двумя странами и развитии двустороннего сотрудничества.

Сегодня в Тегеране проходит встреча министров иностранных дел в формате 3+3 (Азербайджан, Армения, Грузия, Иран, Россия, Турция). Азербайджан на встрече представляет глава МИД Джейхун Байрамов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN başçısı Qərb ölkələrinin regional problemlərlə bağlı mövqeyini tənqid edib

Самое читаемое

Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища Парламент Микки Мауса
Европарламенту теперь сложно отнекиваться от прозвища "Парламент Микки Мауса"
17 октября 2023 г. 10:46
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
Боррель посетит Вашингтон и встретится с Байденом
17 октября 2023 г. 14:02
Консорциум: Потребности рынка в дальнейшем наращивании мощности TAP будут обнародованы в 2024 году
Консорциум: Потребности рынка в дальнейшем наращивании мощности TAP будут обнародованы в 2024 году
18 октября 2023 г. 12:46
Новый законопроект ”Об авиации принят в первом чтении
Новый законопроект ”Об авиации" принят в первом чтении
20 октября 2023 г. 13:38
КПП на границе Египта с сектором Газа закрылся после пропуска 20 грузовиков
КПП на границе Египта с сектором Газа закрылся после пропуска 20 грузовиков
21 октября 2023 г. 13:00
Компании РФ и Китая подписали около 20 соглашений на энергофоруме в Пекине
Компании РФ и Китая подписали около 20 соглашений на энергофоруме в Пекине
21 октября 2023 г. 16:41
СМИ: США не призывали к прекращению огня в проекте резолюции, представленного в СБ ООН
СМИ: США не призывали к прекращению огня в проекте резолюции, представленного в СБ ООН
22 октября 2023 г. 07:14
Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Сумгайыте
Президент Ильхам Алиев посетил памятник великому лидеру Гейдару Алиеву в Сумгайыте
23 октября 2023 г. 15:29
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня восстановления государственной независимости Азербайджана
Мехрибан Алиева поделилась публикацией по случаю Дня восстановления государственной независимости Азербайджана
18 октября 2023 г. 00:07
США ввели санкции в отношении лиц и компаний, связанных с ХАМАС
США ввели санкции в отношении лиц и компаний, связанных с ХАМАС
18 октября 2023 г. 18:48

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi