О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глава МИД встретился с представителями еврейских организаций в США

Глава МИД встретился с представителями еврейских организаций в США
Внешняя политика
25 сентября 2021 г. 17:05
Глава МИД встретился с представителями еврейских организаций в США

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия на 76-й сессии Генассамблеи ООН встретился с представителями Американского еврейского комитета (AJC) и Коалиции американских еврейских организаций.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи было выражено удовлетворение развитием сотрудничества между правительством Азербайджана и еврейскими общинами, состоялся обмен мнениями о дальнейших перспективах.

На встрече также состоялся широкий обмен мнениями о последней ситуации на Южном Кавказе, о 44-дневной Отечественной войне и ее результатах. Министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседников о широкомасштабных реставрационных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, рассказал о целенаправленном разрушении Арменией азербайджанских территорий в период оккупации, разграблении культурного наследия.

Представители комитета выразили удовлетворение доброжелательным отношением, вниманием и заботой к евреям, проживающим в Азербайджане, и в частности выразили благодарность за поддержку и заботу, оказываемые правительством Азербайджана еврейской общине страны.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах развития связей Азербайджана с Соединенными Штатами Америки.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Bayramov meets with representatives of American Jewish Committee
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov ABŞ-dakı yəhudi təşkilatlarının nümayəndələri ilə görüşüb

Самое важное

В армии Азербайджана завершился процесс распределения призывников по воинским частям
В армии Азербайджана завершился процесс распределения призывников по воинским частям
25 сентября 2021 г. 15:01
Байрамов при участии сопредседателей Минской группы встретился с главой МИД Армении  
Байрамов при участии сопредседателей Минской группы встретился с главой МИД Армении  
25 сентября 2021 г. 02:35
В Совете по правам человека ООН Армению призвали выдать Азербайджану карты минных полей
В Совете по правам человека ООН Армению призвали выдать Азербайджану карты минных полей
24 сентября 2021 г. 17:58
Милли Меджлис примет заявление в связи с годовщиной начала Отечественной войны
Милли Меджлис примет заявление в связи с годовщиной начала Отечественной войны
24 сентября 2021 г. 16:14
Резидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
ФотоРезидент-координатор ООН: Своевременные шаги Азербайджана в борьбе с COVID-19 дали свои результаты
24 сентября 2021 г. 13:00
Начаты работы по изготовлению надгробного памятника народному поэту Мусе Ягубу
Начаты работы по изготовлению надгробного памятника народному поэту Мусе Ягубу
24 сентября 2021 г. 11:10
В Азербайджане более 160 единиц имущества получено преступным путем
В Азербайджане более 160 единиц имущества получено преступным путем
24 сентября 2021 г. 10:40
Президент: Венец нашей победы – это Шушинская операция
Президент: Венец нашей победы – это Шушинская операция
24 сентября 2021 г. 10:25
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор создаст новые возможности для нашего региона
Ильхам Алиев: Зангезурский коридор создаст новые возможности для нашего региона
24 сентября 2021 г. 02:22
Президент: Армения на государственном уровне должна понести ответственность за военную агрессию против Азербайджана
Президент: Армения на государственном уровне должна понести ответственность за военную агрессию против Азербайджана
24 сентября 2021 г. 02:21

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi