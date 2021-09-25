Глава МИД встретился с представителями еврейских организаций в США

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках участия на 76-й сессии Генассамблеи ООН встретился с представителями Американского еврейского комитета (AJC) и Коалиции американских еврейских организаций.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

В ходе встречи было выражено удовлетворение развитием сотрудничества между правительством Азербайджана и еврейскими общинами, состоялся обмен мнениями о дальнейших перспективах.

На встрече также состоялся широкий обмен мнениями о последней ситуации на Южном Кавказе, о 44-дневной Отечественной войне и ее результатах. Министр Джейхун Байрамов проинформировал собеседников о широкомасштабных реставрационных и строительных работах, проводимых Азербайджаном на освобожденных от оккупации территориях, рассказал о целенаправленном разрушении Арменией азербайджанских территорий в период оккупации, разграблении культурного наследия.

Представители комитета выразили удовлетворение доброжелательным отношением, вниманием и заботой к евреям, проживающим в Азербайджане, и в частности выразили благодарность за поддержку и заботу, оказываемые правительством Азербайджана еврейской общине страны.

На встрече также состоялся обмен мнениями о перспективах развития связей Азербайджана с Соединенными Штатами Америки.