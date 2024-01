Глава МИД встретился с исполнительным секретарем Организации Договора о запрете ядерных испытаний

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 19-го саммита глав государств и правительств Движения неприсоединения встретился с исполнительным секретарем Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Робертом Флойдом.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД в соцсети "Х".

"Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области нераспространения ядерного оружия и региональные вопросы" - говорится в сообщении.