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Глава МИД встретился с исполнительным секретарем Организации Договора о запрете ядерных испытаний

Глава МИД встретился с исполнительным секретарем Организации Договора о запрете ядерных испытаний Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 19-го саммита глав государств и правительств Движения неприсоединения встретился с исполнительным секретарем Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Робертом Флойдом.
Внешняя политика
19 января 2024 г. 18:04
Глава МИД встретился с исполнительным секретарем Организации Договора о запрете ядерных испытаний

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках 19-го саммита глав государств и правительств Движения неприсоединения встретился с исполнительным секретарем Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний Робертом Флойдом.

Как сообщает Report, об этом говорится на странице МИД в соцсети "Х".

"Стороны обсудили перспективы сотрудничества в области нераспространения ядерного оружия и региональные вопросы" - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Azerbaijani foreign minister meets with CTBTO executive secretary
Версия на азербайджанском языке Ceyhun Bayramov Nüvə Sınaqlarının Hərtərəfli Qadağası Müqaviləsi Təşkilatının icraçı katibi ilə görüşüb

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