Глава МИД встретился с исполнительным секретарем Фонда капитального развития ООН

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с исполнительным секретарем Фонда капитального развития ООН Прити Синха.

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с исполнительным секретарем Фонда капитального развития ООН Прити Синха.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан придает большое значение развитию отношений с различными институтами ООН. Было подчеркнуто, что наша страна готова оценить возможности сотрудничества с Фондом капитального развития ООН.

Была выражена заинтересованность в налаживании взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Фондом.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.