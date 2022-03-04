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Глава МИД встретился с исполнительным секретарем Фонда капитального развития ООН

Глава МИД встретился с исполнительным секретарем Фонда капитального развития ООН Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с исполнительным секретарем Фонда капитального развития ООН Прити Синха.
Внешняя политика
4 марта 2022 г. 20:38
Глава МИД встретился с исполнительным секретарем Фонда капитального развития ООН

Состоялась встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с исполнительным секретарем Фонда капитального развития ООН Прити Синха.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство иностранных дел Азербайджана.

Джейхун Байрамов отметил, что Азербайджан придает большое значение развитию отношений с различными институтами ООН. Было подчеркнуто, что наша страна готова оценить возможности сотрудничества с Фондом капитального развития ООН.

Была выражена заинтересованность в налаживании взаимовыгодного сотрудничества между Азербайджаном и Фондом.

На встрече также состоялся обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоCeyhun Bayramov BMT-nin Kapitalın inkişafı fondunun icraçı direktoru ilə görüşüb

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