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Глава МИД: Встреча с азербайджанскими переселенцами позволила бы Бербок быть более информированной

Глава МИД: Встреча с азербайджанскими переселенцами позволила бы Бербок быть более информированной 20:56 ”Если бы госпожа министр провела встречу с азербайджанскими вынужденными переселенцами, она была бы более информированной".
Внешняя политика
4 ноября 2023 г. 21:20
Глава МИД: Встреча с азербайджанскими переселенцами позволила бы Бербок быть более информированной

"Если бы глава внешнеполитического ведомства Германии встретилась с азербайджанскими вынужденными переселенцами, 30 лет назад изгнанными из Карабаха, это позволило бы ей быть более осведомленной о том, что здесь произошло".

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

Министр отметил, что по словам Анналены Бербок, она встречалась в Армении с лицами, переехавшими с территории Азербайджана.

"По ее словам, целью встречи было ознакомление с ситуацией и получение информации. В Азербайджане вынужденных переселенцев гораздо больше, чем в Армении. Если бы госпожа министр провела встречу с азербайджанскими вынужденными переселенцами, она была бы более информированной”, - подчеркнул он.

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Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: “Almaniyalı xanım nazir azərbaycanlı məcburi köçkünlərlə görüşsəydi, daha çox məlumatlı olardı”

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