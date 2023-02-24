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Глава МИД: Все увидели, что азербайджано-турецкое братство существует не на словах, а на деле

Глава МИД: Все увидели, что азербайджано-турецкое братство существует не на словах, а на деле Все увидели, что азербайджано-турецкое братство существует не только на словах, но и на деле.
Внешняя политика
24 февраля 2023 г. 17:36
Глава МИД: Все увидели, что азербайджано-турецкое братство существует не на словах, а на деле

Все увидели, что азербайджано-турецкое братство существует не только на словах, но и на деле.

Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил журналистам.

Министр отметил, что страшное землетрясение в Турции и его разрушительные последствия потрясли всех.

"В нашей стране нет человека, который не воспринял бы эту трагедию, как свою. Мир еще раз таким образом увидел братство Азербайджана и Турции не на словах, а на деле. С первых часов из Азербайджана уже была направлена помощь в зону бедствия. Азербайджан всеми возможными способами на всех уровнях старался скорейшим образом помочь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения", - заявил глава МИД Азербайджана.

Он отметил, что сам посетил с визитом пострадавшие от стихийного бедствия провинции Турции.

"Было очень тяжело видеть последствия землетрясения. Турция проделала огромную работу, очень мало стран столкнулись с катастрофой такого масштаба", - добавил он.

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Версия на английском языке Jeyhun Bayramov: ‘Everyone saw that Azerbaijan-Türkiye brotherhood is not in words but in deeds’ 
Версия на азербайджанском языке XİN başçısı: "Hər kəs Azərbaycan-Türkiyə qardaşlığının sözdə yox, əməldə olduğunu gördü"

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