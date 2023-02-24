Глава МИД: Все увидели, что азербайджано-турецкое братство существует не на словах, а на деле

Все увидели, что азербайджано-турецкое братство существует не только на словах, но и на деле.
Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил журналистам.
Министр отметил, что страшное землетрясение в Турции и его разрушительные последствия потрясли всех.
"В нашей стране нет человека, который не воспринял бы эту трагедию, как свою. Мир еще раз таким образом увидел братство Азербайджана и Турции не на словах, а на деле. С первых часов из Азербайджана уже была направлена помощь в зону бедствия. Азербайджан всеми возможными способами на всех уровнях старался скорейшим образом помочь в ликвидации последствий разрушительного землетрясения", - заявил глава МИД Азербайджана.
Он отметил, что сам посетил с визитом пострадавшие от стихийного бедствия провинции Турции.
"Было очень тяжело видеть последствия землетрясения. Турция проделала огромную работу, очень мало стран столкнулись с катастрофой такого масштаба", - добавил он.