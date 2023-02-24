Глава МИД: Виновные в совершенных в Ходжалы преступлениях не наказаны до сих пор

Глава МИД: Виновные в совершенных в Ходжалы преступлениях не наказаны до сих пор

Виновные в совершенных в Ходжалы преступлениях остались безнаказанными до сих пор.

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Виновные в совершенных в Ходжалы преступлениях остались безнаказанными до сих пор. Как сообщает Report, об этом министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов заявил на мероприятии в Баку, посвященном 31-ой годовщине геноцида в Ходжалы. Министр напомнил, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года "Ходжалы стало местом крупнейшей резни за время завершенного армяно-азербайджанского конфликта". "Людей сжигали живьем, отрезали головы, пытали и мучали. В результате этой трагедии были зверски убиты 613 человек, среди которых 63 ребенка, 106 женщин и 70 стариков, тяжелые ранения получили 487 человек, были взяты в заложники 1275 человек, судьба 150 из которых до сих пор не известна", - заявил глава МИД. По его словам, политика Армении, совершившей геноцид в Ходжалы, основана на этнической и национальной ненависти. Подпишитесь на наш Telegram канал