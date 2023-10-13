Глава МИД Венгрии: Южный Кавказ сможет производить возобновляемую энергию для безопасности ЕС

Южный Кавказ сможет производить значительное количество возобновляемой энергии для безопасности Евросоюза.
Как сообщает Report, об этом сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.
По его словам, сотрудничество с Грузией важно для энергетической безопасности Европы.
"Венгрия также может сыграть важную роль в привлечении возобновляемых источников энергии из Кавказа в Европу", - сказал он.
Министр отметил, что важное значение в этом отношении имеет четырехстороннее соглашение, подписанное в прошлом году между Азербайджаном, Грузией, Румынией и Венгрией, направленное на прокладку самого длинного подводного электрокабеля в мире.